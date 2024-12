VÍDEO: Bebê ganha festa de mêsversário inspirada no grupo Racionais MC’s

A comemoração do mêsversário do pequeno Anthony, realizada em Campinas (SP), ganhou destaque por sua originalidade. Inspirada no grupo de rap Racionais MC’s, a festa reuniu elementos marcantes que homenagearam o legado do conjunto musical, trazendo criatividade para celebrar os nove meses do bebê.

O evento contou com decorações que remetiam à identidade visual dos Racionais, incluindo faixas temáticas, miniaturas de discos icônicos e até um bolo personalizado. A ideia chamou a atenção pela forma como integrou cultura popular e memórias afetivas em um momento familiar.

Comemorações temáticas como essa têm ganhado espaço e mostram como é possível transformar ocasiões simples em algo especial. A festa de Anthony não apenas celebra uma data importante, mas também destaca como a música e a arte podem estar presentes em todas as fases da vida.