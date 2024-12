VÍDEO: Mãe compartilha emoção ao segurar bebê adotivo pela primeira vez

Isabelly Pignata adotou um bebê e relembrou nas redes sociais o emocionante momento em que conheceu o filho e o segurou pela primeira vez. Em um vídeo republicado no Instagram, a mamãe aparece sorrindo emocionada ao pegar o filho no colo.

"Nós já éramos seus pais, meu filho, e Deus realizou o nosso mais belo encontro", escreveu Isabelly na legenda da publicação.

Nos comentários do post, internautas também se emocionaram com a boa recepção do bebê. "Pela expressão do bebê, ele aceitou seus pais com amor e alegria.😍😍", escreveu uma. "De outras vidas!! esse sorriso selou esse grande encontro!!", disse uma segunda. "O instante mágico foi coroado quando o recém-nascido sorriu ao ser colocado em seus braços, selando uma conexão que será para sempre", disse uma terceira.

Em outros vídeos no perfil na rede social, Isabelly mostra o bebê, chamado João Miguel, mais "grandinho" e brincando e ao lado a irmã.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de oliberal.com)