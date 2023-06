Bebê é adotada por bombeiro que a encontrou; servidor já tentava ser pai há 10 anos

Um bombeiro conseguiu a guarda de uma menina que ele a encontrou, em janeiro, nos primeiros dias de vida. A união aconteceu por volta das 2 horas da manhã, quando agente foi despertado por um alarme, da "Safe Haven Baby Box" do prédio, que é um dispositivo que permite que alguém entregue uma criança de forma segura e anônima, a uma família disposta a adotar.

"Para ser honesto, pensei que fosse um alarme falso", confessou o bombeiro, que prefere manter sua identidade em sigilo para proteger a privacidade de sua família, em entrevista ao Today.com. O caso aconteceu na cidade de Ocala, na Flórida. A criança estava saudável, enrolada em um cobertor rosa. Hoje a bebê se chama Zoey.

"A peguei no colo. Nossos olhares se encontraram e foi isso. Eu a amo desde aquele momento", disse. O bombeiro e sua esposa lutaram por mais de uma década para ter um filho e seus pensamentos começaram a se agitar. "Não liguei imediatamente para minha esposa porque não queria acordá-la", conta. Então, ele decidiu levar o bebê ao hospital e perguntou se poderia adotá-la.

No hospital, o bombeiro, que também é paramédico, escreveu um bilhete e o deixou com Zoey. "Expliquei que minha esposa e eu estávamos tentando ter um filho há 10 anos. Disse a eles que concluímos todos os requisitos exigidos pelo estado da Flórida e estávamos registrados para adoção", relata ele. "Tudo o que precisávamos era de uma criança." Quando o bombeiro finalmente conversou com sua esposa, ela começou a chorar. "Eu disse a ela: 'Não se empolgue muito ainda'", diz ele. "Meu maior medo era que o bilhete que escrevi não ficasse com Zoey e ela fosse embora. Foram dias muito estressantes."

Zoey voltou para a família dois dias depois de ser deixada, em 4 de janeiro. Legalmente, os papeis da adoção saiu em abril. "A maneira como a encontrei... Foi uma intervenção divina", revela ele, emocionado ao compartilhar a história.