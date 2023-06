Caso Klara Castanho: Antonia Fontenelle perde ação judicial contra a atriz da Globo

A atriz Klara Castanho teve uma decisão favorável da Justiça do Rio de Janeiro em uma ação por danos morais contra a apresentadora Antonia Fontenelle. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, publicadas nesta sexta-feira (23), Fontenelle foi condenada a pagar uma indenização de R$ 50 mil.

Antonia Fontenelle, ex-mulher do falecido diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012) e youtuber, divulgou e criticou publicamente Klara Castanho por ter entregado uma criança recém-nascida, fruto de violência sexual, para adoção.

Inicialmente, a Klara ainda tentou manter o assunto da adoção em sigilo, conforme previsto em lei, porém, acabou falando sobre o caso após ter sido exposta por Fontenelle. A decisão foi proferida pela juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra.

Segundo a coluna, Klara teria chorado intensamente quando, durante a audiência, a live de Antonia Fontenelle foi reproduzida novamente. Cabe ressaltar que a decisão ainda pode ser objeto de recurso. A sentença baseou-se na constatação de que a live realizada por Fontenelle violou os princípios da dignidade da pessoa humana e demonstrou falta de solidariedade com a ré.