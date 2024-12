VÍDEO: Fantasia caseira transforma bebê em Alfafa e conquista internet

Uma mãe de Belém provou que criatividade não precisa de muito investimento ao transformar seu filho no personagem Alfafa, de "Os Batutinhas". Usando apenas gel de cabelo, ela modelou o famoso fio espetado no topo da cabeça e combinou com roupas simples inspiradas no estilo do filme.

O resultado foi tão fiel que garantiu a vitória na competição de fantasias, além de elogios na internet. "Mãe criativa e econômica, ele ficou idêntico!", escreveu um internauta. Outro comentou: "Impossível não ganhar com essa produção."

Esse exemplo mostra que boas ideias podem fazer a diferença, mesmo sem grandes recursos. Qual foi a fantasia mais criativa que você já viu ou fez?