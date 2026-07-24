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VÍDEO: banhistas resgatam boto-cinza encalhado em praia de Palestina do Pará

O boto ficou preso em águas rasas na Praia do Porto e foi ajudado por banhistas até conseguir voltar a nadar

Hannah Franco
fonte

Boto-cinza encalha em praia de Palestina do Pará e mobiliza moradores. (Instagram/@mateus_pilatus)

Um boto-cinza mobilizou moradores e banhistas na manhã da última quinta-feira (23) após encalhar em uma área rasa da Praia do Porto, em Palestina do Pará, no sudeste do Estado. Sem a presença de uma equipe especializada no local, as pessoas que estavam na praia improvisaram um resgate para tentar devolver o mamífero a uma parte mais profunda do rio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que algumas pessoas entram na água e empurram o animal em direção ao trecho mais fundo. Inicialmente, a ação deu certo, mas, por causa do baixo nível da água, o boto voltou a encalhar pouco tempo depois.

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O animal foi retirado da água na manhã desta terça-feira (24)

Diante da nova situação, os banhistas se mobilizaram novamente e conseguiram conduzir o animal para uma região com maior profundidade. Após o segundo resgate, o boto retomou a natação e seguiu pelo rio, sem apresentar sinais aparentes de ferimentos.

Confira o resgate:

Apesar do desfecho positivo, especialistas orientam que a população não tente devolver sozinha um animal marinho ou aquático encalhado à água. Em muitos casos, o mamífero pode estar debilitado, doente ou ferido, e o retorno ao rio ou ao mar sem avaliação técnica pode agravar seu estado de saúde.

A recomendação é manter uma distância segura, impedir a aproximação de curiosos e animais domésticos e acionar imediatamente os órgãos ambientais ou o Corpo de Bombeiros para que o resgate seja realizado por equipes capacitadas.

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