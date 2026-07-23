PDT oficializa candidatura de Celso Sabino ao Senado durante convenção estadual

O evento foi realizado na tarde desta quinta-feira (23), na sede da Tuna Luso Brasileira, em Belém

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou, nesta quinta-feira (23), o deputado federal e ex-ministro do Turismo Celso Sabino como candidato ao Senado Federal durante a convenção estadual para as eleições de 2026. O evento foi realizado na sede da Tuna Luso Brasileira, em Belém. A legenda definiu o ex-deputado Ítalo Macola como primeiro suplente e o vereador de Medicilândia Ney Teixeira como segundo suplente, ambos filiados ao partido.

Celso Sabino destacou que o PDT foi o primeiro partido a realizar sua convenção estadual, homologando as candidaturas aos cargos de deputado estadual e deputado federal. Segundo ele, a legenda formou chapas competitivas e apresentou uma candidatura ao Senado que “representa a vontade da população paraense de ter uma alternativa e um nome ligado ao campo progressista”.

Celso Sabino < > Foto: Thiago Gomes | O Liberal

"Nós vamos lutar para que este Estado tenha, efetivamente, seus problemas resolvidos, e a gente tem que reconhecer isso. Temos rodovias federais que precisam ser duplicadas e mantidas. Temos ferrovias que aguardamos há décadas. Temos hidrovias que precisam sair do papel, efetivamente. Nós precisamos abrir polos universitários. Hoje, muitos estudantes no Pará precisam se deslocar de sua localidade para fazer cursos superiores e também se deslocar em busca de atendimento por especialidades em diversas regiões do Pará", relata.

Representatividade

Sabino reforçou a importância da democracia e a necessidade de defender as demandas do Pará em Brasília. Segundo ele, essa é o momento de fazer a voz da população ser ouvida. “Precisamos de resultados de problemas criticados por anos. O Senado é uma casa de amplo debate, onde grandes lideranças nacionais conseguem trazer grandes resultados ao Estado”, frisa o agora candidato.

O encontro também contou com a presença de dirigentes estaduais do PDT, delegados, parlamentares, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, filiados e lideranças partidárias de diversas regiões do Pará. Na convenção, o partido também confirmou chapa completa para a disputa da Câmara dos Deputados, com 18 candidatos a deputado federal, e homologou a nominata para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), composta por 42 candidatos a deputado estadual.

Apoio

O evento ainda deliberou sobre a conjuntura política estadual e nacional. Sabino definiu o apoio da legenda à candidatura da governadora Hana Ghassan (MDB), além da candidatura de Helder Barbalho (MDB) à segunda vaga ao Senado e apoio ao presidente Lula (PT) à reeleição.

Quem é Celso Sabino?