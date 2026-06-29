'Aquaman de Marabá' pula no Rio Tocantins para resgatar boto ferido

O chamado de moradores da Marabá Pioneira nas primeiras horas dessa segunda-feira (29) deu início a uma operação de resgate heroica. Por volta das 6 horas, a comunidade local avistou um boto, visivelmente ferido, nadando próximo à margem. Diante da cena, os moradores acionaram imediatamente as autoridades.

A primeira tentativa de resgate partiu de homens do Corpo de Bombeiros. Os militares utilizaram um puçá (uma rede de pesca em formato de bolsa, presa a um aro rígido com um cabo longo) para tentar resgatar o mamífero, mas a agitação do animal e as condições do rio dificultaram a ação.

Foi quando a experiência e a coragem de Nayron Botelho, nadador de águas abertas, fizeram a diferença. Ele chegou ao local e avisou que pularia no rio para imobilizar o animal com as próprias mãos. O "Aquaman de Marabá", como é conhecido na cidade, saltou na água e, demonstrando perícia, conseguiu segurar o boto. Com o apoio imediato de quatro bombeiros que estavam na embarcação, o animal foi içado para dentro da lancha após cerca de 3 horas de trabalho.

De acordo com o Correio de Carajás, após o resgate, o boto foi levado para a Seção Fluvial do 52º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), uma área de remanso um pouco acima da Orla do Rio Tocantins, ideal para manter o animal calmo enquanto aguardava o socorro especializado. Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) também esteve na Seção Fluvial do Exército. Além disso, um grupo de médicos veterinários se voluntariou para avaliar o estado de saúde do boto, prontos para realizar inclusive exames de imagem e os procedimentos necessários para salvar a vida do animal.

Até o momento, não se tem informações sobre o que teria ferido o mamífero ou o estado geral de saúde do mamífero.