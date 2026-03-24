Boto-cor-de-rosa é encontrado morto em praia de Mosqueiro, distrito de Belém
O animal foi retirado da água na manhã desta terça-feira (24)
Um boto-cor-de-rosa foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (24) na Praia do Farol, localizada em Mosqueiro, distrito de Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, uma equipe especializada do 20º Grupamento Bombeiro Militar foi acionada para atender à ocorrência e realizou a retirada do animal, que já estava sem vida.
“O animal foi encaminhado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), responsável pelos procedimentos necessários”, comunicou o CBM.
VEJA MAIS
As circunstâncias da morte do animal não foram informadas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Ibama e aguarda o retorno.
Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade informou que não foi notificada. “A Semas disponibiliza um canal para denúncias por meio do app "Semas Pará", ou pelos canais de ouvidoria por meio dos contatos: ouvidoria@semas.pa.gov.br e (91) 3284-9143”, destacou.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA