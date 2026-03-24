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Boto-cor-de-rosa é encontrado morto em praia de Mosqueiro, distrito de Belém

O animal foi retirado da água na manhã desta terça-feira (24)

O Liberal
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Boto-cor-de-rosa é encontrado morto em praia de Mosqueiro, distrito de Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um boto-cor-de-rosa foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (24) na Praia do Farol, localizada em Mosqueiro, distrito de Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, uma equipe especializada do 20º Grupamento Bombeiro Militar foi acionada para atender à ocorrência e realizou a retirada do animal, que já estava sem vida.

“O animal foi encaminhado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), responsável pelos procedimentos necessários”, comunicou o CBM.

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A informação foi confirmada pelo Ibama, que informou a observação de diversas escoriações no animal, que estava abaixo do peso e estressado

As circunstâncias da morte do animal não foram informadas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Ibama e aguarda o retorno.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade informou que não foi notificada. “A Semas disponibiliza um canal para denúncias por meio do app "Semas Pará", ou pelos canais de ouvidoria por meio dos contatos: ouvidoria@semas.pa.gov.br e (91) 3284-9143”, destacou.

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Boto encontrado em Belém
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