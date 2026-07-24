WYCUP 2026 reconhece talento de paraense no cooperativismo de crédito

O World Council Young Credit Union People (WYCUP 2026), programa promovido pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU), acaba de reconhecer em escala internacional dois jovens brasileiros, entre eles um paraense de Abaetetuba, município do nordeste do Pará. O jovem do Pará é Washington Ferreira Nascimento Filho. Washington é membro do Comitê Jovem da Sicredi Sudoeste MT/PA. O outro brasileiro é Daniel Andrade Rodrigues de Souza, líder do Comitê Jovem da Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP. Os dois foram contemplados com bolsas de estudos.

A seleção reconhece jovens lideranças com projetos inovadores de potencial impacto global, avaliados também pela capacidade de serem replicados por cooperativas de crédito em diferentes países. A premiação foi realizada no último dia 19, durante a Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC 2026), em Sydney, na Austrália, principal encontro global do cooperativismo financeiro. Esse evento reuniu cerca de 3 mil participantes de mais de 60 países.

Os brasileiros foram selecionados entre jovens lideranças de diversos países. Eles tiveram seus projetos reconhecidos pela capacidade de promover inovação, desenvolvimento sustentável e transformação social por meio do cooperativismo de crédito.

Os dois são associados e fazem parte dos Comitês Jovens do Sicredi, iniciativas voltadas à formação de lideranças engajadas, que incentivam o desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário dos participantes, promovendo seu protagonismo social e atuação como multiplicadores do cooperativismo.

Unaí

Criado por Washington Ferreira Nascimento Filho, na cidade de Abaetetuba, o Projeto Unaí propõe transformar o caroço do açaí, um resíduo geralmente descartado, em biopainéis sustentáveis para a construção civil, além de outros produtos ecológicos. A iniciativa promove a economia circular ao gerar impacto ambiental positivo, reduzir o descarte inadequado de resíduos, fortalecer cadeias produtivas locais e criar oportunidades de geração de renda por meio da inovação, do empreendedorismo e da valorização da bioeconomia amazônica.

Projeto Unaí, criado por Washington Nascimento em Abaetetuba, propõe transformar caroços de açaí em biopainéis sustentáveis para a construção civil (Foto: Divulgação)

“O Projeto Unaí nasceu da vontade de transformar um desafio ambiental em uma oportunidade para as comunidades da Amazônia. Receber esse reconhecimento internacional mostra que soluções desenvolvidas localmente podem inspirar outras realidades e contribuir para um futuro mais sustentável”, destaca Washington Nascimento. “É uma conquista que compartilho com todos que acreditam no poder da inovação e do cooperativismo", acrescenta.

Promovido anualmente pelo WOCCU, o WYCUP é um dos principais programas internacionais de desenvolvimento de jovens lideranças do cooperativismo financeiro. Além da bolsa de estudos, os participantes passam a integrar uma rede global de intercâmbio de conhecimento e inovação, com acesso a experiências, capacitações e intercâmbio com representantes do cooperativismo de crédito de diferentes partes do mundo.

A atenção aos dois jovens integra a participação do Sicredi na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC 2026), que contou com uma delegação de cerca de 100 representantes da instituição e reuniu lideranças do cooperativismo de crédito de mais de 60 países para discutir temas como inovação, inteligência artificial, sustentabilidade, inclusão financeira e liderança cooperativista.

"O reconhecimento de Daniel e Washington é motivo de grande orgulho para o Sicredi e para o cooperativismo brasileiro, pois evidencia a força do nosso modelo em formar lideranças jovens, conectadas aos desafios do seu tempo e comprometidas com a transformação das comunidades", afirma Manfred Alfonso Dasenbrock, diretor do WOCCU e presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ.

“Quando investimos no protagonismo da juventude, estamos fortalecendo o presente e preparando o futuro do cooperativismo, com soluções capazes de gerar impacto social, econômico e ambiental de forma sustentável. Ver dois jovens associados do Sicredi serem reconhecidos em um programa de alcance global reforça que o cooperativismo brasileiro tem muito a contribuir com o movimento internacional", acrescenta Manfred Dasenbrock.

O Comitê Jovem tem como propósito estimular e fortalecer o protagonismo e a liderança de jovens no Sicredi, com foco em seu desenvolvimento educativo. Por meio de iniciativas voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional, o Comitê busca despertar o interesse desses jovens em participar ativamente de uma instituição financeira cooperativa, incentivando-os a se tornarem agentes de transformação e disseminadores do cooperativismo em suas comunidades. Em 2025, o programa contou com a participação de mais de 2.500 jovens, sendo 48 jovens eleitos como Coordenadores de Núcleo e cinco como Conselheiros.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3,1 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.