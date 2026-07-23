Imposto de Renda 2026: Receita abre consulta ao 3º lote de restituição nesta sexta-feira (24)

No Pará, mais de 61 mil pessoas vão receber a restituição no dia 31 de julho

No Pará, os valores e o total de contribuintes contemplados pela Receita Federal variam entre Belém, Marabá e Santarém ( Foto: Foto: Freepik )

A partir das 9h desta sexta-feira (24), os contribuintes já vão poder consultar o terceiro lote de restituição do IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – 2026). O lote totaliza R$ 4.612.623.516,98, distribuídos em 2.743.200 restituições. O depósito bancário está previsto para o dia 31 de julho de 2026, com os pagamentos ao longo do dia.

Do total das 2.743.200 restituições, 839.464 vão ser pagas a contribuintes com prioridade em razão da utilização da declaração pré-preenchida ou da opção de recebimento via Pix. Outras 309.441 restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade, enquanto 197.821 contemplam pessoas com prioridade legal. As demais 1.396.474 restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.

No Pará, 61.253 pessoas vão receber R$ 115.272.413,12. Na 2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO e RR), 123.270 pessoas terão R$ 223.145.427,88 em créditos. Os valores e o total de contribuintes contemplados pela Receita Federal variam entre Belém, Marabá e Santarém.

Na distribuição por município, Belém e região têm 38.426 contribuintes que receberão R$ 81.073.877,43 no total. Em Marabá, 14.622 contribuintes vão receber R$ 22.654.338,72; e em Santarém, 8.205 contribuintes receberão R$ 11.544.196,97.

De acordo com a Receita Federal, este lote encerra a fila de restituições aptas ao pagamento relativas ao IRPF 2026. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal, ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para o recebimento, como casos relacionados à chave PIX.

Atualmente, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave.

Para regularizar a situação, o contribuinte tem três alternativas: cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira; alterar a conta para crédito da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda; e retificar a declaração, informando uma conta bancária de sua titularidade.

Como consultar a restituição