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VÍDEO: banheiro LGBTQIA+ em Afuá repercute nas redes sociais

Espaço foi criado a partir de demanda da comunidade e integra as ações de inclusão adotadas pelo município desde 2019

Hannah Franco
fonte

Afuá chama atenção ao disponibilizar banheiro para público LGBTQIA+ (Instagram/eumateusbatistaa)

Um banheiro destinado ao público LGBTQIA+ voltou a chamar atenção nas redes sociais após um vídeo gravado em Afuá, no arquipélago do Marajó, mostrar o espaço durante um evento realizado no município. A iniciativa, adotada pela prefeitura, busca oferecer mais acolhimento, conforto e segurança à comunidade e repercutiu entre internautas.

Nas imagens, o autor da gravação demonstra surpresa ao encontrar o banheiro identificado para o público LGBTQIA+ e destaca que ainda são raros espaços semelhantes em outros municípios.

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"É o único lugar que eu vejo com banheiro para os LGBTQIA+", comenta no vídeo, elogiando a iniciativa.

Embora o assunto tenha voltado à discussão durante o Festival do Camarão, o banheiro não foi criado especificamente para a programação. O espaço faz parte das políticas de inclusão do município desde 2019, quando a comunidade LGBTQIA+ apresentou a demanda durante as discussões que antecederam a primeira Parada LGBTQIA+ de Afuá.

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