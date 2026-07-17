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Cartão Pra Já: veja como fica o atendimento de bilhetagem do BRT Metropolitano em julho

Postos do Cartão Pra Já terão mudanças no funcionamento durante o mês de julho. Atendimento às sextas-feiras está suspenso

Hannah Franco
fonte

BRT Metropolitano: atendimento do Cartão Pra Já muda durante o mês de julho (Augusto Miranda/Agência Pará)

Quem precisa emitir ou regularizar o Cartão Pra Já, sistema de bilhetagem do BRT Metropolitano, deve ficar atento às mudanças no atendimento durante o mês de julho. Em razão do Decreto nº 5.522, de 9 de julho de 2026, os serviços funcionarão em horário especial e não terão expediente às sextas-feiras.

A alteração vale para todas as unidades de atendimento e permanece em vigor ao longo deste mês.

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Confira os horários de atendimento

Os postos do Cartão Pra Já funcionam nos seguintes horários:

  • Estação Cidadania Terminal de Ananindeua (BR-316): segunda a quinta-feira, das 9h às 16h;
  • Estação Cidadania Terminal de Marituba (BR-316, Km 10): segunda a quinta-feira, das 9h às 16h;
  • Estação Cidadania Memorial Magalhães Barata (Av. Governador José Malcher): segunda a quinta-feira, das 8h às 14h;
  • Estação Cidadania (Travessa Padre Eutíquio, 1078 – 1º piso): segunda a quinta-feira, das 10h às 17h.

Em todas as unidades, não haverá atendimento às sextas-feiras durante o período.

Documentos necessários para emitir o Cartão Pra Já

Para solicitar a emissão do cartão, o usuário deve apresentar os documentos originais:

  • Documento oficial com foto;
  • CPF;
  • Comprovante de residência com CEP.

No caso de estudantes e pessoas com deficiência (PcD), também é necessário apresentar a documentação complementar exigida para cada modalidade.

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