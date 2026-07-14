Prefeitura de Mocajuba proíbe interação com botos para proteger a espécie; entenda

A Prefeitura de Mocajuba, no nordeste do Pará, informou nesta terça-feira (14) que está proibida qualquer forma de aproximação, contato, alimentação ou interação com os botos que frequentam o Mirante do Boto. A medida atende às orientações técnicas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com a administração municipal, a determinação está prevista no Decreto Municipal nº 233, de 11 de fevereiro de 2025. O artigo 1º estabelece que fica terminantemente proibida a visitação com interação direta ou indireta com os animais no local. Já o artigo 2º veda todas as formas de aproximação, contato, alimentação, perturbação ou qualquer outro tipo de interação humana que possa comprometer o bem-estar dos botos.

Segundo a prefeitura, a medida tem como objetivo proteger a fauna silvestre, preservar o comportamento natural dos animais e reduzir os riscos tanto para os botos quanto para os visitantes.