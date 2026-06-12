Biometria facial passa a ser usada no BRT Metropolitano para combater fraudes; entenda

​A biometria facial passou a ser utilizada nos ônibus do BRT Metropolitano, na Região Metropolitana de Belém, como ferramenta para reforçar a segurança no uso de benefícios tarifários. A tecnologia foi implantada pela Autopass, empresa responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica do Cartão Pra Já, e busca combater fraudes em cartões escolares, seniores e especiais.

O sistema utiliza câmeras instaladas próximas aos validadores para capturar imagens dos passageiros e compará-las, em tempo real, com as fotografias cadastradas na base de dados da empresa. A validação automatizada permite maior precisão na identificação dos beneficiários e amplia a segurança na utilização dos benefícios concedidos em sete municípios da Região Metropolitana de Belém.

Desde o início da implantação da tecnologia, em abril deste ano, quase 3 mil usuários tiveram benefícios suspensos por uso indevido. Segundo a Autopass, os resultados reforçam a importância do reconhecimento facial para garantir que as gratuidades e descontos tarifários sejam utilizados exclusivamente pelos seus titulares.

“O uso da biometria facial representa um avanço importante na modernização da mobilidade urbana. A tecnologia nos permite aumentar a precisão na identificação dos beneficiários, combater irregularidades e garantir que os benefícios sejam destinados a quem realmente tem direito. Além disso, contribuímos para tornar o sistema mais eficiente, seguro e sustentável para todos os passageiros”, afirmou Bruno Berezin, CEO da Autopass.

Como parte da implantação da tecnologia, a empresa também realiza atualizações cadastrais dos usuários, com coleta e validação de fotos e documentos. A medida fortalece os mecanismos de conferência de titularidade e amplia a confiabilidade do sistema.

De acordo com a Autopass, quando é identificado o uso indevido do benefício por terceiros, o cartão pode ser bloqueado e submetido a auditoria. Nesses casos, o usuário é orientado a procurar os canais de atendimento para regularização cadastral e esclarecimentos sobre o processo.

Idosos, pessoas com deficiência e estudantes têm direito aos benefícios oferecidos pelo Cartão Pra Já, desde que realizem cadastro e apresentem a documentação exigida para cada modalidade. A empresa destaca que o processo busca assegurar o uso correto dos benefícios, em conformidade com a legislação vigente, além de contribuir para a inclusão, acessibilidade e autonomia dos usuários do transporte público.