Uso de drones próximos da rede elétrica pode trazer riscos à população paraense; saiba quais

Em um dos incidentes registrados no oeste do Pará, mais de 30 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido temporariamente, demonstrando o impacto que esse tipo de ocorrência pode provocar.

A imagem em destaque mostra um drone em uma área de mata. ( Foto: Foto: Divulgação | Equatorial Pará )

O uso de drones tem se tornado cada vez mais comum em atividades como monitoramento agrícola, pulverização de lavouras, produção de imagens e inspeções, segundo a Equatorial Pará. No entanto, quando operados próximos à rede elétrica, esses equipamentos podem representar riscos à segurança da população e comprometer o fornecimento de energia.

Ocorrências recentes envolvendo drones no oeste do Pará reforçam os riscos da operação desses equipamentos nas proximidades da rede elétrica. Em um dos incidentes registrados na região, mais de 30 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido temporariamente, demonstrando o impacto que esse tipo de ocorrência pode provocar.

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De acordo com o superintendente da Regional Oeste da Equatorial Pará, Brunno Margato, a operação de drones próximos à rede elétrica exige planejamento e o cumprimento das normas de segurança.

“Os drones são ferramentas importantes para diversas atividades, principalmente no setor agrícola, mas precisam ser operados com responsabilidade. Qualquer contato com a rede elétrica pode provocar acidentes graves, interrupções no fornecimento de energia e danos à infraestrutura do sistema elétrico. Por isso, é fundamental que os operadores planejem o voo e mantenham distância segura da rede", disse.

Por serem equipamentos controlados remotamente, os drones estão sujeitos a falhas técnicas, perda de sinal e interferências durante a operação. De acordo com a Equatorial, em áreas rurais, onde o uso é cada vez mais frequente, é essencial que as rotas de voo sejam planejadas considerando a presença da rede elétrica, especialmente em terrenos com desníveis. Já em áreas urbanas, fatores como vento, obstáculos e a altura da fiação também podem aumentar o risco de acidentes.

A operação de drones exige a observância das regras estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para o uso de aeronaves não tripuladas, incluindo o registro do equipamento, as autorizações necessárias e os requisitos aplicáveis para cada tipo de operação.

Orientações de segurança

Nunca opere drones próximos à rede elétrica.

Planeje o voo considerando a localização da rede e mantenha distância segura dos cabos e equipamentos.

Não tente recuperar drones ou qualquer objeto que fique preso na rede elétrica.

Evite operar drones em condições climáticas adversas ou em locais com obstáculos que possam comprometer o controle do equipamento.

Em caso de qualquer ocorrência envolvendo a rede elétrica, mantenha distância do local e acione imediatamente a distribuidora.