Vice-governadora reforça cuidado com a saúde feminina em visita ao Hospital da Mulher do Pará

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, visitou na tarde desta quarta-feira (30) o Hospital da Mulher do Pará (HMPA), em Belém. Entregue no último 8 de março, a unidade é referência em toda a linha de cuidados com a saúde feminina e já ultrapassa a marca de 4 mil atendimentos desde o início de seu funcionamento.

A agenda contou com a presença da secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz; do secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, Sipriano Ferraz; da diretora-geral do hospital, médica intensivista Nelma Machado; e da diretora assistencial da unidade, Ane France.

Durante a visita, Hana percorreu diferentes áreas do hospital, incluindo o pronto atendimento voltado às mulheres em situação de violência, os ambulatórios e a unidade de internação para cirurgias de gigantomastia (redução de mamas), onde conversou com pacientes no pós-operatório.

"Esse hospital foi feito para vocês, mulheres de todo o nosso estado. Sempre que precisarem, venham. Essa estrutura e equipe estão aqui para cuidar com atenção e respeito em todos os momentos da vida", afirmou a vice-governadora.

A paciente Isabele dos Santos, em recuperação após cirurgia, elogiou o atendimento recebido. “Eu estou muito grata, a equipe é maravilhosa e esse é um hospital de excelência. Tem tudo aqui”, declarou.

Referência em atendimento humanizado

Em menos de dois meses de funcionamento, o HMPA contabiliza mais de 4 mil mulheres atendidas em serviços como urgência 24 horas, consultas especializadas e internações. Também já foram realizados aproximadamente 25 mil exames laboratoriais e de imagem, além de 635 cirurgias.

A diretora-geral, Nelma Machado, destacou que os números demonstram a importância do trabalho conjunto na oferta de um serviço especializado e humanizado. “Buscamos acolher e cuidar, diariamente, dessas mulheres que há tanto tempo aguardavam por um acompanhamento adequado. Hoje, contam com uma equipe multiprofissional preparada e estrutura moderna para oferecer o melhor cuidado possível”, ressaltou.