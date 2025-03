Saiba como funciona o Hospital da Mulher do Pará e como receber atendimento

O novo Hospital da Mulher do Pará (HMP) já está em funcionamento, oferecendo serviços exclusivos de saúde para mulheres. Inaugurado neste mês de março pelo Governo Federal, o hospital público conta com 11 pavimentos e 120 leitos, sendo 100 destinados à internação e 20 à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O hospital atende mais de 20 especialidades médicas, como ginecologia, mastologia e cardiologia, além de oferecer acesso a 40 tipos de procedimentos, incluindo exames e cirurgias. Entre as cirurgias realizadas, destacam-se as de mama, laqueadura, vesícula e histerectomia.

A unidade está localizada na avenida Gentil Bittencourt, nº 2175, no bairro de São Brás, em Belém. O espaço não possui atendimento aberto, é necessário encaminhamento médico para receber assistência.

VEJA MAIS

Atendimento especializado

Um dos diferenciais do Hospital da Mulher é o atendimento de urgência para vítimas de violência sexual e doméstica. A unidade acolhe de mulheres que sofreram violência sexual, doméstica, psicológica, financeira e patrimonial, garantindo assistência integral e humanizada. O ambulatório fortalece esse atendimento ao oferecer apoio psicológico e reabilitação multidisciplinar, reforçando o compromisso social no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Além das especialidades mais procuradas, como ginecologia e mastologia, o hospital também disponibiliza atendimentos em endocrinologia, neurologia, fisioterapia e psicologia.

No balanço geral do período, o hospital também executou 45 mamografias, exames essenciais para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, além de conceder 16 altas hospitalares.

Como receber atendimento?

Para ser atendida na unidade, a paciente precisa seguir três etapas principais:

1. Atendimento inicial na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de residência.

2. Encaminhamento via Central Regional de Regulação, por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER), caso seja necessário atendimento especializado.

3. Deslocamento para a unidade estadual ou conveniada onde o atendimento foi previamente agendado.