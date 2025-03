Vice-Governadora destaca avanço na saúde pública com a inauguração do Hospital da Mulher no Pará

O Governo do Estado inaugurou, no dia 8 de março, o Hospital da Mulher do Pará, um dos mais modernos do estado. A unidade tem capacidade para realizar 28 mil exames, mais de 5 mil consultas e 880 cirurgias por mês, oferecendo atendimento especializado para mulheres de todo o estado. Além de urgência e emergência, o hospital também prestará suporte às vítimas de violência. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta terça-feira (11), a vice-governadora Hana Ghassan destacou que a nova unidade representa um grande avanço na saúde pública e contribuirá para desafogar o sistema, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente.

Hana Ghassan abordou os desafios que a saúde pública enfrenta no tratamento de doenças graves e com tratamentos de longa duração, como o câncer, e a estratégia do Governo do Estado para descentralizar esses serviços. "Estamos trabalhando para descentralizar os serviços de oncologia para diversas regiões, para que as mulheres que moram no interior do estado não precisem viajar até a capital para receber o tratamento necessário", afirmou.

"Sabemos que o tratamento do câncer não é rápido, ele exige um acompanhamento constante, e nosso objetivo é garantir que as pacientes tenham acesso a tratamentos de qualidade sem precisar se deslocar grandes distâncias", disse.

A vice-governadora explicou ainda que a unidade do Hospital da Mulher é parte de uma série de investimentos na saúde pública do estado, incluindo a construção de novas policlínicas e hospitais materno-infantis. "Estamos ampliando a oferta de serviços em todo o Pará, com projetos em andamento não apenas na capital, mas também em cidades como Santarém, Marabá, Breves e Bragança", afirmou a vice-governadora.

Combate à violência de gênero

Com uma estrutura completa para cuidar da saúde feminina, o hospital conta com setores especializados para diferentes tipos de atendimento, desde consultas e exames de rotina até procedimentos de alta complexidade. Para garantir um acolhimento adequado às vítimas de violência, a unidade dispõe de um setor exclusivo para esse público, onde é possível registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas sem precisar sair do ambiente hospitalar. Além disso, foi implementado o primeiro totem da Delegacia Virtual da Mulher (Deam Virtual), que permite o registro de ocorrências de forma rápida e discreta.

"Nosso objetivo é garantir que as pacientes recebam um atendimento humanizado e eficiente, desde o primeiro contato até a finalização do tratamento", explicou a vice-governadora. "A mulher que for vítima de violência sexual ou doméstica pode se dirigir imediatamente ao Hospital da Mulher. Lá, ela será atendida em urgência e emergência, terá acesso ao apoio psicológico, fará o boletim de ocorrência e, se necessário, poderá pedir medidas protetivas, tudo no mesmo local."

Desafogar a rede

O Hospital da Mulher também foi projetado para atender pacientes de diferentes partes do estado. Para as mulheres que residem em municípios do interior, o atendimento será feito por meio da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). "A porta de entrada é uma unidade de saúde local, que irá avaliar a necessidade do atendimento especializado e fazer o encaminhamento", explicou Hana Ghassan. Essa estrutura permite que pacientes que necessitam de atendimento de maior complexidade sejam transferidas para a capital sem dificuldades.

O hospital tem uma capacidade de atender 28.000 exames mensais, além de realizar mais de 5.000 consultas e 880 cirurgias. "Esse aumento na capacidade de atendimento vai ajudar a desafogar o sistema de saúde e reduzir o tempo de espera para as mulheres que necessitam de um exame, uma consulta ou uma cirurgia especializada", destacou.