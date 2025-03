Hospital da Mulher do Pará realiza procedimento avançado e alcança 100 cirurgias em apenas 11 dias

O Hospital da Mulher do Pará, referência estadual no cuidado integral à saúde feminina, realizou na última quinta-feira (20), com sucesso, a primeira histerectomia por videolaparoscopia desde a sua entrega. O procedimento minimamente invasivo representa um feito inédito para a saúde das mulheres paraenses, oferecendo recuperação mais rápida e maior conforto às pacientes.

A histerectomia por videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica avançada que consiste na retirada do útero utilizando pequenas incisões, guiadas por uma câmera. Este método reduz consideravelmente o tempo de internação e proporciona menos dor no pós-operatório, permitindo que as pacientes retornem às atividades habituais com mais rapidez.

Lucinei Ferreira Quaresma, primeira paciente a ser submetida ao procedimento, celebrou o momento com emoção. "Eu estou na espera da cirurgia há cerca de cinco anos. Hoje me sinto muito feliz, porque era um sonho meu parar de sofrer com tanta dor e sangramento, que me causavam até anemia. Com certeza eu indicaria o Hospital da Mulher para outras mulheres, porque aqui fui bem acolhida, recebi o tratamento que precisava e agora tenho esperança de viver com mais qualidade de vida", declarou.

O médico-cirurgião Bruno Ávila, responsável pela realização do procedimento, destacou os benefícios do uso da tecnologia na recuperação das pacientes. "Com dois dias, a paciente já apresenta melhora e praticamente não sente desconforto pós-operatório. Em cerca de uma semana, ela já poderá estar em casa retomando suas atividades. O hospital adquiriu todos os equipamentos necessários para que pudéssemos realizar a cirurgia com a mais alta tecnologia. Essa será nossa prioridade: atender de forma integral todas as mulheres que precisam desse tipo de procedimento", afirmou.

Já nesta sexta-feira (21), o Hospital da Mulher celebrou mais um avanço importante, completando a marca de 100 cirurgias realizadas desde o início das atividades, em 10 de março. As pacientes atendidas vêm tanto da capital quanto de municípios do interior do estado. O número de procedimentos demonstra a eficácia do hospital em atender a demanda da população, garantindo o acesso das mulheres paraenses a tratamentos especializados e de alta complexidade.

Esse tipo de cirurgia, ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ainda é pouco acessível em diversas regiões do país, o que reforça a importância da sua disponibilização no Hospital Público da Mulher do Pará. Para ter acesso a consultas, exames, cirurgias e internações no Hospital da Mulher, a paciente deve receber encaminhamento pela Unidade Básica de Saúde (UBS). O pedido é direcionado à Prefeitura de Belém, que faz o encaminhamento para o hospital. Não há agendamento direto na unidade, sendo todo o processo realizado por meio das regulações municipal e estadual.

O Hospital da Mulher continua ampliando suas ações e pretende intensificar ainda mais os atendimentos cirúrgicos nos próximos meses, beneficiando mulheres de todo o estado. O Hospital da Mulher do Pará está localizado na Avenida Gentil Bittencourt, 2175, no bairro de São Brás, em Belém.