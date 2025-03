Governo do Pará entrega Hospital da Mulher do Pará, com atendimento exclusivo para mulheres

O governo do Estado entregou neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, o novo Hospital da Mulher do Pará. O estabelecimento é o primeiro hospital público do Norte com atendimento em saúde especializado exclusivo para mulheres. Instalado no bairro de São Brás, em Belém, a nova unidade hospitalar oferece 11 pavimentos, com 120 leitos, sendo 100 para internação e 20 exclusivos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No momento da entrega, além do governador Helder Barbalho e sua equipe, também esteve presente o ministro da saúde, Alexandre Padilha.

“Investimos mais de R$ 155 milhões, o que permite que possamos dar um salto de qualidade e de garantia às mulheres do nosso estado. Esse é um governo comprometido com políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida das mulheres do Pará, e esse equipamento chega para garantir e assegurar que a saúde pública do Estado, particularmente as especialidades voltadas a saúde da mulher, possam melhorar”, disse o governador Helder Barbalho na cerimônia de entrega.

Hospital da Mulher do Pará Pedro Guerreiro e Alex Ribeiro / Agência Pará Pedro Guerreiro e Alex Ribeiro / Agência Pará Pedro Guerreiro e Alex Ribeiro / Agência Pará Pedro Guerreiro e Alex Ribeiro / Agência Pará

A abertura do hospital contou também com a presença da vice-governadora Hana Ghassan. “Hoje, no Dia Internacional da Mulher, nada poderia ser mais efetivo para nós mulheres do que a entrega desse hospital. Nós temos aqui o serviço completo, atendimento de urgência e emergência, diagnóstico para nossas mulheres atuarem de forma preventiva no cuidado à saúde. Também temos centro cirúrgico para atendimento daquela que precisa efetivamente de um processo de tratamento. Temos ressonância magnética, mamografia, ultrassonografia, teste ergométrico. São equipamentos de última geração. Esse é um dos hospitais mais modernos do Brasil, feito exclusivamente para cuidar das nossas mulheres”, reforçou a vice-governadora.

Atendimento especializado

Instalado na avenida Gentil Bittencourt, 2175, em São Brás, o Hospital da Mulher do Pará atende mais de 20 especialidades, entre elas ginecologia, mastologia, e oferecerá ainda acesso a 40 procedimentos, entre exames e cirurgias. Um dos diferenciais da unidade será o atendimento de urgência em casos de violência sexual e doméstica.

“Sabemos da importância que o atendimento especializado tem para a população feminina. A entrega do Hospital da Mulher do Pará é uma das mais importantes concretizações do governo. Somos a primeira unidade pública do Estado a oferecer serviços exclusivos às nossas mulheres”, ponderou Ivete Vaz, secretária de Estado de Saúde Pública.

A enfermeira Camila Rosewaka, colaboradora do hospital, ressaltou a importância dos atendimentos que serão oferecidos para as mulheres. “Estamos vivendo um momento histórico para o Pará. No centro cirúrgico, realizamos procedimentos de pequeno, médio e grande porte, todos especializados no atendimento à saúde da mulher. Entre os serviços oferecidos, teremos cirurgia geral e ginecológica. Ter um hospital com serviços centralizados faz toda a diferença no tratamento do paciente”, avaliou.

Acesso à saúde

Moradora do entorno, Maria Fernandes fez questão de comparecer ao ato de entrega. “Um hospital público desse porte, voltado especificamente para as mulheres, é muito importante. Enfrentamos tantas dificuldades e desafios, e cada vez mais, precisamos de serviços públicos que nos atendam. Esse hospital vai ser essencial para nós, porque tudo estará centralizado, facilitando o acesso”, disse.

A professora Lilian Caldas, presente na cerimônia de inauguração, ressaltou a felicidade de presenciar a grande conquista. “Esse hospital é de tremenda importância porque as mulheres precisam de um determinado cuidado, em todas as idades, mas principalmente quando passam dos 40 anos e esse hospital voltado para esse cuidado das mulheres. É muito especial para gente”, disse.