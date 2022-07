Verão em Salinas: fila de veículos e centenas de banhistas agitam a praia do Atalaia neste sábado

A movimentação em Salinópolis, nordeste do Estado, um dos principais destinos do verão paraense, segue em uma crescente. No terceiro final de semana de julho, carros formaram filas para descer a rampa da Praia do Atalaia. Centenas de banhistas ocuparam a beira da praia e aproveitaram o sábado (16) ensolarado. Também foram registrados cenários já clássicos do balneário: veículos atolados.

Yasmin França é proprietária de um restaurante, que fica no centro da Praia do Atalaia. Ela diz que a movimentação no local foi devagar no primeiro final de semana de julho, mas apresentou uma melhora no seguinte e está intensa neste sábado. A tendência é que continue assim também no domingo.

“Começou no final da tarde de ontem, a entrada de veículos na praia do Atalaia foi bem maior do que os dois primeiros finais de semana. Creio que por causa dos shows que acontecem a partir dessa segunda quinzena. Quando é assim, a procura é maior. Mas a expectativa é que melhore ainda mais nos últimos finais de semana, já que o final do mês se aproxima e as praias recebem pessoas de tudo quanto é jeito”, conta.

A expectativa do seu Carlos Alberto, ambulante, que trabalha com vendas de bebidas e churrasquinho, é além: esgotar a mercadoria. “Pelo menos hoje as vendas estão indo bem. O movimento foi calmo nos primeiros finais de semana, mas melhorou nesse. Já está mais agitado. Espero que consiga acabar a mercadoria. Isso porque sempre, a partir do dia 15, vemos essa movimentação maior. Ainda não está como a gente costuma ver, mas está grande a procura e deve melhorar ainda mais amanhã, quando chegam as excursões e piqueniques na praia, um grande público nosso”, espera.

O que explica essa melhora percebida pelos comerciantes é que muitas pessoas deixaram para viajar só neste final de semana. Foi só a partir do dia 15 que o Walter Barreto, defensor público, conseguiu sair de férias e ele não pensou duas vezes: arrumou as malas e trouxe a família para se refrescar do calor na praia do Atalaia. “É uma praia maravilhosa, que a gente sempre costuma frequentar em finais de semanas, feriados e nesse período de férias. Tranquilidade, os meninos gostam de brincar”, diz. Eles voltam para Belém no início da semana, mas retornam a Salinas para a próximo final de semana: “A expectativa é de continuar esse sol e essa alegria que só Salinas proporciona”.