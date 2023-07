Perdeu o RG em Salinas? Veja como emitir uma nova via do documento de identidade na praia

Nesta sexta-feira (14), no horário de 8h às 16h, a Defensoria Pública do Pará vai iniciar o projeto "Barraca Ecocidadania", que ofertará serviços de emissão de documentos, atendimento jurídico, reconhecimento voluntário de paternidade e educação em direitos. Os serviços seguirão até o dia 30 de julho.

Entre os serviços, a programação vai expedir RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital, 2ª via de certidão de nascimento e óbito e foto 3x4. A “Barraca da Cidadania” vai contar, ainda, com um Espaço Kids, onde serão distribuídas pulseiras de identificação infantil, com os dados dos responsáveis legais, para o caso das crianças se perderem, além de contar com uma pedagoga. A ação também abordará junto aos veranistas a importância do combate ao descarte incorreto de lixo nas praias.

Durante a programação, será abordada a importância do combate ao descarte incorreto de lixo nas praias e a preservação ambiental, por meio de palestras e cartilhas educativas. No local, serão distribuídas mochilas e lixeiras de carro sustentáveis para os veranistas. Na barraca também será direcionada para o acolhimento de crianças perdidas dos responsáveis.

Serviço:

"Barraca da Ecocidadania"

Local: Praia do Atalaia (Próximo à Entrada do Atalho)

Horário de funcionamento: 8h às 16h

