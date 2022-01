Veja quais são os melhores hotéis fazenda para ficar no Pará

Água gelada, vista privilegiada e muito banho de piscina. É assim que um paraense merece descansar depois de uma longa semana cheia de complicações. Com a chegada da sexta-feira, então, o final de semana se torna uma ótima pedida para se desligar da correria do dia a dia e se programar para conhecer alguns lugares ao redor do Pará. Pensando nisso, veja quais são os 5 melhores hotéis fazenda para aproveitar longe dos problemas da capital.

VEJA MAIS

Hotel Fazenda Paraíso tem vista para o rio

Localizado na Av. Beira Mar, na Praia do Paraíso, em Mosqueiro, o hotel fazenda de mesmo nome oferece para seus hóspedes um espaço com chalés e apartamentos que garantem lazer para aqueles que querem fugir da correria do dia a dia. As diárias iniciam a partir de R$ 256, dependendo do apartamento escolhido, e o espaço dispõe de piscina e restaurante tudo na beira da praia.

Hotel Fazenda Santa Rosa tem espaço com igarapé

Na PA-140, no quilômetro 20, em Porto Salvo, Vigia, o Hotel Fazenda Santa Rosa e Turismo garante uma área com piscina, igarapé, arena de futebol, bar e restaurante, tudo a um preço que pode caber no bolso. No mês de janeiro, o estabelecimento oferece uma promoção de 3 diárias com duas pessoas, no valor de R$ 250, ótimo para aqueles que querem curtir o final de semana a dois.

Hotel Fazenda Vitória oferece passeios de cavalo

Um pouco mais longe dos citados, o Hotel Fazenda Vitória fica localizado na Estrada de Santa Teresa, na Zona Rural de Tracuateua, no Pará. O local, que antes era um antigo engenho construído por um casal de portugueses no ano de 1875, garante uma experiência completa aos seus clientes, com passeios de cavalo, búfalo, lancha, ordenha de búfalas, pedalinhos e piscinas. Para quem só quer relaxar, o merecido descanso pode ser feito em redes armadas na varanda do sobrado. Os preços da hospedagem variam de acordo com o número de quarto e diárias.

Hotel Fazenda Pousada Marajoara garante uma experiência inovadora

O Hotel Fazenda Pousada Marajoara fica em Soure, na Ilha do Marajó. O local tem chalés com preços a partir de R$ 490 e um amplo espaço com piscina à beira de um lago. Além disso, o espaço fica há nove minutos da praia Barra Velha e oferece uma verdadeira experiência marajoara para seus hóspedes, que vão desde a cerâmica, culinária, a rodas de carimbó.

Hotel Fazenda Cachoeira oferece transporte saindo de Belém

Talvez o mais conhecido de todos seja o hotel fazenda Cachoeira fica em Capitão Poço, na Rodovia PA 124, no quilômetro 4. Lá, os interessados podem se hospedar ou apenas passar uma tarde tomando banho na cachoeira, fazendo passeio de caiaque ou escorregando no toboágua. Além das acomodações, onde o valor varia de acordo com o quarto, quantidade de pessoas e dias, o clube também oferece para aqueles que pretendem fazer bate e volta, um transporte que sai da frente do Bosque Rodrigues Alves às 4h da manhã, com retorno previsto para às 16h. O valor de R$ 129,99 inclui a passagem + a entrada no clube.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)