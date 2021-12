Veja o que abre e fecha em Santarém na semana do Natal

No período natalino os estabelecimentos comerciais, repartições públicas e espaços de lazer funcionam em horários especiais. No município de Santarém, oeste do Pará, o centro comercial segue essa tendência e vai ampliar o horário de funcionamento até às 20h a partir desta segunda-feira (20), de acordo com o calendário divulgado pelo Sindicato dos Lojistas (Sindilojas).

Quem deixou as compras de Natal para última hora terá a oportunidade de se organizar com o horário especial de funcionamento, já que nos dias 20, 21 e na véspera de natal, 24, as lojas abrirão das 8h às 20h, enquanto que no dia 23 o horário é um pouco mais extendido com encerramento às 21h.

O presidente do Sindlojas, Alberto Oliveira, é uma oportunidade de fazer as compras com mais tranquilidade, já que a expectativa é de aumento no movimento nos próximos dias principalmente para aqueles que não conseguiram fazer comprar até o momento.

Recesso nas repartições públicas

A portaria que regulamenta os recessos de Natal e Ano nas repartições públicas municipais, publicada dia 13 de dezembro, entra em vigor nesta segunda-feira (20). Diante disso, os recessos serão em escalas de revezamentos para que o funcionamento ocorra dentro da normalidade, no período de 20 a 24 de dezembro e de 27 a 31 de dezembro.

Saúde

Durante o recesso serão mantidos os serviços de mercados, feiras, limpeza pública, de saúde, Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Centros de Saúde 24 Horas, fiscalização de trânsito, serviços portuários e demais atividades consideradas essenciais.

Funcionamento dos shoppings

Os shoppings Paraíso e Rio Tapajós shopping vão ter horário de atendimento especial iniciando nesta segunda-feira, 20 de dezembro até o dia 23.

No shopping Rio Tapajós o horário de funcionamento da praça de alimentação será das 10h às 23.

Lojas e Quiosques- 10h às 23h

Play Park - 10h às 23h

Cinema - conforme a programação

Shopping Paraíso

21 a 23 de dezembro o funcionamento será das 10h às 23h.

No dia 24 - 10h às 20h

Dia 25 será fechado