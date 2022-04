Veja como fica o atendimento do Hemopa no feriado da Semana Santa

O serviço de coleta de sangue não funcionará na hemorrede estadual nesta Sexta-Feira Santa (15). Em Belém, na sede do hemocentro paraense e na Unidade de Coleta Castanheira, o expediente voltará ao normal no sábado (16), das 7h30 às 17h.

O Hemopa reforça que o atendimento transfusional à rede hospitalar do Pará é ininterrupto. A doação de sangue é rápida e simples. Uma bolsa doada pode beneficiar até 4 pacientes.

Para doar sangue, os voluntários precisam atender os critérios básicos:

• Ter entre 16 e 69 anos, (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

• Estar bem alimentado;

• Pesar mais de 50 kg;

• Estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH), passaporte ou carteira de trabalho.

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, desde que já tenham se passado 30 dias da cura. Quem esteve próximo de pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já no caso das demais vacinas, basta esperar sete dias após cada dose.

É necessário ficar atento também para os sintomas gripais. Quem apresentou qualquer sintoma, deve esperar 15 dias após o fim das manifestações do vírus, se tiver o teste de comprovação que não é Covid-19. Caso não tenha o teste de Covid, deve esperar 30 dias após os sintomas gripais.

Mais informações pelo telefone 0800 280 8118, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 17h.