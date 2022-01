Hemopa alerta para baixo comparecimento de doadores de sangue no Pará

A luta para conseguir uma bolsa de sangue para somar no estoque do Hemopa é uma realidade em todo o Pará. Os doadores voluntários não estão chegando nas unidades de coleta. A dificuldade é resultado do período chuvoso, com os surtos gripais e a circulação das variantes da covid-19. No município de Capanema, de segunda a quarta-feira, foram coletadas apenas 10 bolsas de sangue.

Por telefone, a equipe de Captação liga para os doadores com cadastro atualizado e faz o convite para que façam a doação de sangue. “A situação é bem difícil. A maioria dos nossos parceiros adoeceu. Quem está trabalhando, trabalha em dobro pela ausência do colega por motivo de doença”, explica Luiza Santana, assistente social do Hemopa Capanema. O Hemocentro Regional de Castanhal, normalmente, é suporte para Capanema como abastecimento de bolsas quando necessário.

Mas a situação é bem parecida das duas unidades. A assistente social da unidade, Marcela Silva, diz que não tem resultados positivos nas ligações. "Quando a gente vai fazer as telecaptações, os doadores dizem que estão com gripe, com covid e isso está interferindo diretamente no estoque de sangue”, afirmou. O Hemopa Castanhal é responsável por atender a demanda transfusional da região nordeste do Pará, facilitando o acesso e transporte de bolsas.

A necessidade é diária e a equipe do hemocentro trabalha, todos os dias, com estratégias para captar voluntários. “Estamos também sensibilizando o corpo clínico dos hospitais. Se eles que estão em contato direto com os parentes de doadores não sensibilizarem para a doação de sangue, a gente não tem como dar suporte as transfusões”, ressaltou Marcela.

Leonardo Abreu Moreira, 23 anos, teleatendente em Castanhal, compareceu no Hemopa por causa do pedido de um amigo. “A mãe de um amigo está doente e precisa de transfusão. Então, ele me pediu que doasse e vim”, contou. Leonardo disse que já era doador e que, sempre que possível, faz a doação voluntariamente. “A gente vê que a maior parte dos problemas nos hospitais é a falta de sangue. E é uma ação tão simples que só depende da nossa atitude fazer”, contou.

Seja um doador

A doação de sangue é simples e não causa nenhum prejuízo ao organismo. Para doar é necessário seguir critérios básicos:

- Estar muito bem de saúde.

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem levar um responsável legal para autorizar a doação voluntária);

- Pesar mais de 50kg;

- Apresentar um documento de identificação oficial com foto, podendo ser RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte. Carteiras de meia passagem e xerox de documento não são aceitas.

Para quem teve covid-19, precisa esperar 10 dias após a cura para doar sangue. Mas atenção, a contagem começa a partir da recuperação completa da doença. Mesmo quem esteve assintomático e testou positivo para a covid-19, deve esperar os 10 dias para voltar aos Hemocentros.

E para quem teve contato com pessoas com o novo coronavírus, deve esperar 7 dias após o último contato. Não apresentando nenhum sintoma, pode fazer a doação.

É importante lembrar também para quem recebeu a vacina contra a covid-19 deve esperar 7 dias. E quem se vacinou contra gripe, 48h.

Clique aqui e veja o endereço do Hemopa na sua cidade. Qualquer dúvida, só ligar para Ouvidoria no 0800 280 8118.