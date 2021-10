VÍDEO: Professor que participou do BBB conta sobre os problemas expostos da profissão

Com a missão de formar todas as demais profissões, neste 15 de outubro é celebrado um dos mais antigos ofícios do mundo: o Dia dos Professor. No Brasil, são cerca de dois milhões de docentes que enfrentam diversos desafios para formar crianças, jovens, adultos e idosos. Por conta da pandemia, a profissão foi uma das que precisaram se reinventar rapidamente. Isolados em casa, educar se tornou um dos grandes desafios para quem leciona.

Durante o Big Brother Brasil 21, o professor de geografia João Luiz expôs os desafios do ofício e falou abertamente sobre o assunto. Ao sair da casa, aproveitou o alcance de sua influência e passou a discutir a importância da educação nas redes sociais. "Tento abordar de forma que as pessoas entendam que educação é um direito de todos e que cada um deve lutar pela garantia de uma educação de qualidade. Acredito que a compreensão da educação é um direito coletivo e que todos devem participar ativamente para a construção da qualidade do ensino", diz o professor.

Junto com o namorado Igor Moreira, também educador, eles unem forças para compartilhar aprendizados e influenciar aqueles que desejam ingressar no magistério apesar das dificuldades da profissão. "Se você acha que é o seu caminho, siga como dedicação e prazer. Quando não estiver bom, reflita sobre o que te leva a isso. Pode ser algo pessoal, pode ser a escola ou até a cidade que você mora", pontua o ex-BBB.

Para Igor, não tem nada melhor do que ser lembrado pelos alunos e ser posto em um lugar de referência. "Ouvir que os alunos continuaram estudando porque gostavam de mim ou porque de alguma forma eu os estimulava a não desistir, é muito bom. Ver até onde as pessoas podem chegar é bonito demais. Acreditar no potencial dos alunos e ser uma das muitas pessoas que podem tirar o melhor delas não tem preço", finaliza o namorado de João.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)