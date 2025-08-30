VÍDEO: macaco-aranha surpreende turistas ao aparecer em praia da Flona do Tapajós

Um macaco-aranha foi flagrado, na última sexta-feira (29/8), passeando pelas belezas naturais da Floresta Nacional de Flona do Tapajós, em Belterra, no oeste do Pará. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o animal caminhando tranquilamente pela areia da praia e, em seguida, se aproximando de uma lancha onde estavam turistas.

Nas imagens, é possível perceber que os ocupantes da embarcação permaneceram em silêncio e sem movimentos bruscos, para não assustar o visitante inusitado. O primata, no entanto, demonstrou simpatia e chegou a interagir de forma pacífica com o grupo.

O registro foi feito por Ewerton Allan, que atua com passeios turísticos em Santarém, Belterra e região do Arapiuns. Ao compartilhar o momento nas redes sociais, ele brincou com os seguidores: “Não é IA, tá!” escreveu, em referência à inteligência artificial.