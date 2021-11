VÍDEO: Câmara dos Deputados recebe imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Nesta quarta-feira (17), a Câmara dos Deputados, em Brasília, recebeu a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Foi um momento de muitas homenagens e agradecimentos, durante a sexta edição da sessão solene voltada à padroeira dos paraenses, na capital federal.

A programação começou por volta das 10h, com as palavras do deputado federal Joaquim Passarinho (PSD/PA), responsável pela proposição da sessão solene. Ele destacou que essa visita já virou uma tradição para reflexão, harmonia e fé.

"Para aqueles que não conhecem a força, que não conhecem a importância de Nossa Senhora de Nazaré para nós. Que possamos desfrutar um pouco desse momento, trazendo para Brasília, para essa casa", destacou o deputado.

"Partilhar um pouco da nossa fé. Um pouco do representa Nossa Senhora. Alguns com homenagens e outros com pedidos. Vamos tentar manter isso todos os anos, para que possamos nos aproximar do que faz bem para a alma", acrescentou o deputado.

Por volta das 15h, a imagem foi conduzida à Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, ainda em Brasília, para uma missa celebrada pelo bispo auxiliar da capital deferal, Dom Marcony. A imagem peregrina deve voltar para Belém por volta das 17h.