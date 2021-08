Utilizar celular conectado a rede elétrica oferece riscos, alerta concessionária de energia

O hábito de utilizar o aparelho de celular conectado a tomada é muito comum entre os usuários de aparelho celular, porém, a prática pode causar acidentes graves e até fatais. Foi o que aconteceu com uma mulher de 31 anos, em Marabá, no último dia 12. A vítima era dona de casa e morreu ao sofreu uma descarga elétrica ao atender o aparelho enquanto ele carregava. O acidente trouxe a tona novamente o alerta para os cuidados que se deve ter ao utilizar os celulares conectados a tomada.

Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), no primeiro semestre deste ano, foram registrados 10 acidentes com carregadores de celulares no país, com um total de sete mortes.

O perigo é causado porque quando um aparelho está ligado na tomada, a bateria aumenta a temperatura automaticamente, fator que pode levar a um superaquecimento e, em casos mais extremos, a uma explosão. A principal recomendação é não utilizar o celular ou atender ligações se o aparelho estiver na tomada.

Para Alex Fernandes, executivo de segurança da Equatorial Pará, é preciso estar sempre alerta quando o assunto é eletricidade, “porque os acidentes costumam ser mais sérios. Devemos nos atentar para as situações de risco dentro de casa, principalmente com crianças e idosos. Outro ponto a observar é a qualidade das instalações elétricas do imóvel, pois fiações muito velhas também podem causar acidentes”, afirma.

Segundo a Equatorial Pará, na prática, carregadores e celulares são construídos para evitar choques e explosões, porém, se houver falha no carregador, principalmente os que não são originais, ou mesmo na própria bateria, podem gerar sérios problemas. Por isso, a recomendação é de não utilizar carregadores falsos, pois não possuem as devidas certificações e garantias de segurança.

É importante também evitar o uso de adaptadores e extensões, pois esses equipamentos aumentam o risco de sobrecarga nas tomadas.

Outro cuidado importante pontuado pela concessionária de energia é manter os aparelhos de telefone longe da água. Ela funciona como uma espécie de condutor de eletricidade, por isso é tão importante evitar o uso dos celulares em ambientes com vapor de água, como no banheiro, pois há risco de curto-circuito e choques caso haja contato com a água.

A Equatorial Pará recomenda ainda que durante chuvas fortes e de longa duração, seja retirado o aparelho da tomada, pois a condição atmosférica gera descargas elétricas que podem representar riscos à segurança da rede. E jamais deve ser utilizado fones de ouvido com celular conectado à tomada.