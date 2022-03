Uso de celular conectado ao carregador pode gerar superaquecimento, choque e até explosão

Utilizar o celular enquanto o carregador está conectado na tomada é uma prática bastante comum. No entanto, o hábito aparentemente inofensivo requer atenção. A bateria eleva a temperatura, em seguida gera um superaquecimento, podendo levar à explosão. Em 2019, um estudo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) registrou 37 acidentes com celulares e 19 mortes no país. Em 2020, até o mês de maio, foram registrados 15 acidentes entre choques e explosões com celulares.

O ideal, portanto, é não usar o celular ou atender ligações se o aparelho estiver carregando. Alberto Amorim, engenheiro eletricista da Equatorial Energia, explica que um dos principais fatores que podem desencadear uma descarga elétrica, são as variações de energia, de origem externa ou interna ou se alguma sobrecarga afeta a instalação.

“Quando mais perto estivermos dos dispositivos conectados às tomadas, maiores são as chances de sermos atingidos por essa perturbação, e como geralmente estamos mais próximos aos celulares do que a outros aparelhos, o risco se torna maior”, diz o especialista. Se tratando apenas do aparelho, o uso do celular juntamente com o seu carregamento pode gerar uma elevação muito grande na temperatura e esse superaquecimento também pode gerar curtos e/ou explosões, prejudicando quem estiver próximo ao dispositivo.

Uso do aparelho no período de chuvas

Há quem fique com medo de usar o celular quando chega o período de chuvas. Ainda mais quando há incidências de raios. Segundo o técnico em eletrotécnica, da Equatorial, Jonathan Barata, o ideal é evitar deixar qualquer aparelho eletroeletrônico plugado na tomada durante as chuvas, o mesmo vale para quando não há incidências de raios.

“Pois se um raio cair na rede elétrica, a descarga pode ser conduzida através dos fios e queimar vários aparelhos, até o celular que está carregando”, orienta.

Conheça dicas para prevenção de acidentes

Não utilize o celular enquanto estiver carregando. Se houver a necessidade de utilização, desconecte-o da tomada, utilize-o e coloque-o novamente no carregador.

Não faça a manutenção do equipamento em qualquer local. A manutenção do celular deve ser efetuada em lojas autorizadas, pois elas estão aptas a colocar somente produtos originais em seu equipamento.

Retire o celular da tomada durante as chuvas. Durante os temporais, é possível que um raio atinja a rede elétrica da casa, gerando uma grande tensão que pode chegar até o celular. Há risco de choque se alguém estiver usando o telefone.