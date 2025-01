Usinas da Paz promovem transformações positivas no dia a dia das famílias em Belém

As Usinas da Paz são consideradas como verdadeiros presentes pela dona de casa Brenda Senna, mãe de três crianças atípicas, em Belém. Desde a entrega do complexo da Cabanagem, em 2022, que é uma das cinco UsiPaz em funcionamento na capital paraense, Brenda leva, regularmente, as crianças para atendimentos clínicos. E elas também participam de atividades de esporte e de lazer ao longo dos anos.

“Aqui, para mim, é um lugar de inclusão. Consegui os diagnósticos dos meus filhos, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), e também os encaminhamentos necessários, com a ajuda dos profissionais de saúde da Usina da Paz. Eu sou grata por todo o acolhimento que a gente recebe desde o início. As vidas são, realmente, transformadas através deste espaço e da ajuda dos profissionais que aqui atuam. Eu só tenho a agradecer”, celebra Brenda.

As cinco Usinas da Paz, em Belém, nos bairros do Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem, são responsáveis por inúmeras transformações sociais na realidade de famílias paraenses. Os mais de 70 serviços gratuitos nas áreas da saúde, cidadania, esporte, cultura e lazer, oferecidos pelos complexos, refletem diretamente na redução da violência e criminalidade, garantindo uma convivência mais segura e saudável. Mais de 5 milhões de atendimentos foram registrados desde o ano de 2021 a novembro de 2024.

Espaços de oportunidades e novos conhecimentos

“A Usina é uma porta infinita de conhecimento e a partir das atividades desenvolvidas nos complexos, que tiram as pessoas de situação de vulnerabilidade, famílias podem mudar de vida. Ela fortalece, principalmente, essa juventude mais ociosa, que não tem oportunidade e que, a partir de qualificações oferecidas no espaço, vai ter mais preparo para o mercado de trabalho. E isso faz a transformações sociais e a redução dos índices de violência”, pontua a titular da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), Elieth Braga.

Maria Victória Reis, 8 anos, a filha mais velha de Brenda Senna, do início desta reportagem, conta que a natação é a atividade preferida na Usina. “Os professores dão atenção e têm muita paciência com a gente. Sempre venho com meus irmãos Raphael e João Miguel para consultas, visitar a biblioteca e fazer aula de natação, que eu estou aprendendo. O Raphael já aprendeu e também me ensina com o professor. A gente brinca, corre e se diverte bastante”, conta.

Icoaraci

A Usina da Paz Icoaraci será a 6ª entregue pelo Governo do Estado na cidade de Belém. O novo complexo de cidadania de Belém vem sendo construído em um terreno de aproximadamente 11 mil metros quadrados, na travessa do Cruzeiro. A obra já conta com mais de 32% dos serviços concluídos, e tem a previsão de entrega no segundo semestre de 2025.

Serviço:

A programação de cada usina pode ser consultada no Instagram @usinasdapaz