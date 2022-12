Usina da Paz abre as portas para comunidade assistir ao jogo do Brasil

O clima de Copa do Mundo tomou conta dos moradores do bairro da Cabanagem, em Belém, que se reuniram para assistir ao jogo do Brasil contra a seleção de Camarões no anfiteatro da Usina da Paz instalada no bairro, na tarde desta sexta-feira (2). A direção do espaço montou uma estrutrura e abriu as portas para que a comunidade do entorno pudesse torcer e prestigiar a equipe Canarinho. Na próxima segunda-feira (5), haverá nova transmissão ao vivo do jogo entre Brasil e Coreia do Sul, a partir das 16h.

O público infantojuvenil foi a maioria na torcida desta sexta, terceira vez em que a UsiPaz Cabanagem reuniu os moradores para ver o Brasil jogar, fechando a primeira fase da Copa do Qatar classificado para as oitavas, apesar de sua primeira derrota na competição, por 1 x 0, para os camaroneses.

“Nossa ideia é trazer o público que ainda não usufrui da Usina da Paz ou que só vem para deixar seus filhos em algum curso aqui, e fortalecer ainda mais nossa comunidade, mostrando o que a UsiPaz tem a oferecer”, informou Ivanilda Vieira, coordenadora-geral do complexo multifuncional da Cabanagem.

Shows

Ivanilda deu ainda uma prévia do que está sendo planejado para a comunidade. “Para a próxima fase, a gente quer incrementar mais nosso evento com shows de artistas locais para animar a turma e unir a comunidade. Dar essa força pra nossa seleção, mesmo de longe”, desejou.

Jobson Cauã, 16 anos, aluno de informática e futsal na Usina da Paz Cabanagem, estava na torcida. “Eu acho bom, porque dá para a gente se entreter um pouco, principalmente as crianças. Isso é muito importante pra gente que mora em um bairro que não tinha essas coisas. Eu moro aqui há 13 anos, e só agora, com a Usina aqui, a gente começa a ver essas atividades diferentes”, disse o adolescente.

Serviço:

Exibição do próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Qatar na segunda-feira (05), a partir de 16 h, na UsiPaz Cabanagem, quando o Brasil enfrentará a Coreia do Sul.