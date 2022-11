UEPA prorroga inscrições para o Processo Seletivo 2023; confira as vagas e como se inscrever

O Processo Seletivo 2023 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) teve as inscrições prorrogadas até a próxima quinta-feira (24) e podem ser feitas por meio do site do Prosel. O pagamento da taxa de inscrição, de R$ 60, deve ser feito até dia 25, deste mês, e a divulgação da confirmação de inscrição ocorrerá no dia 2 de dezembro próximo, conforme errata.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro com dados pessoais, disponível no site do Processo Seletivo, e responder às informações relativas ao Prosel 2023. Posteriormente, será gerado o número de protocolo da solicitação de inscrição.

As vagas ofertadas são destinadas aos candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estão concluindo a última série do Ensino Médio ou equivalente, referente ao período letivo de 2022, e que estão participando do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os candidatos que optarem pelo curso de Música precisarão realizar um Exame Habilitatório no dia 11 de dezembro.

Vagas oferecidas pela instituição

Neste ano, a Uepa oferta 3.768 vagas, em 28 cursos, sendo 1.438 para Belém e 2.330 para o interior. O Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) terá 1.908 vagas nos seus cursos de Licenciatura e Bacharelado, seguido pelo Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), com 950 vaga e, por fim, os cursos da saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), somam 910 vagas.

A grande novidade do Prosel 2023 é a implantação das cotas étnico-raciais no processo de seleção dos novos alunos. Serão destinados 20% das vagas para os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem como negros ou indígenas e que cursaram ou estão concluindo integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), em instituições públicas de ensino.

Todas as informações a respeito da oferta de vagas e cursos podem ser acessadas no edital.