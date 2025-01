Um mês sem álcool: você consegue? Conheça a campanha Janeiro Seco

Com a virada do ano, campanhas de conscientização voltadas para a saúde ganham espaço. Entre elas, o ‘Janeiro Seco’, iniciativa que propõe um mês sem consumo de bebidas alcoólicas. Criada no Reino Unido em 2013, a campanha ‘Dry January’ foi idealizada pela organização Alcohol Change UK e rapidamente se espalhou pelo mundo. O objetivo é simples, mas desafiador: incentivar as pessoas a darem uma pausa no consumo de álcool para refletirem sobre seus hábitos e, possivelmente, adotarem um estilo de vida mais saudável.

Assim como outras campanhas temáticas que associam cores aos meses — como o Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, e o Novembro Azul, voltado à saúde do homem —, o Janeiro Seco busca sensibilizar a população sobre questões específicas de saúde, neste caso, os impactos do consumo de álcool. Apesar de não ter uma forte tradição no Brasil, a campanha vem ganhando adeptos e está alinhada a uma tendência global de buscar alternativas mais saudáveis e conscientes.

A médica endocrinologista Mayana Barros, que participou do programa Tarde Liberal + nesta terça-feira (7), reforça a importância de abordar o tema. “O álcool é uma droga, só que lícita, legalizada, paga imposto, então está tudo ok. Mas temos que lembrar de todos os efeitos que isso causa em nosso organismo. Não existem doses seguras para ingestão de bebida alcoólica”, afirmou.

Os efeitos do álcool no corpo são amplos e variam de curto a longo prazo. A curto prazo, pode haver alterações na cognição e na percepção do ambiente. A longo prazo, o consumo excessivo pode levar a complicações graves, como lesões neurológicas, hepatopatias e cardiopatias.

“A pessoa que faz uso de álcool por muito tempo e em grandes quantidades pode perder, por exemplo, a sensibilidade dos pés, desenvolver alterações no funcionamento do fígado e do coração. Culturalmente, não vemos muitos problemas, acreditamos até que faz bem às vezes, mas isso é um mito”, alertou a especialista.

Repensando hábitos

A campanha é também uma oportunidade para desmistificar a relação cultural que muitas vezes associa o álcool a momentos de celebração ou descontração. Estudos apontam que um mês sem consumo de bebida alcoólica pode trazer benefícios imediatos, como melhora no sono, redução de peso, aumento de energia e maior clareza mental. Além disso, pode servir como um ponto de partida para uma relação mais consciente com o álcool no futuro.

Embora não haja restrições legais para o consumo de álcool entre adultos, campanhas como o Janeiro Seco são um lembrete de que escolhas individuais têm impacto direto na saúde. Assim como os meses coloridos trouxeram conscientização para questões específicas, o Janeiro Seco desafia a sociedade a olhar de forma crítica para um hábito tão difundido como é o consumo de bebidas alcoólicas. Para quem decide aderir, o desafio pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada.