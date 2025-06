Ufra entra com ação judicial no TRF, em Brasília, para dar continuidade à eleição da nova reitoria

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) comunicou pelas redes sociais, nesta quinta-feira (5/6), que entrou com uma ação judicial no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília (DF), para dar continuação à eleição da nova reitoria. O processo, referente ao quadriênio 2025–2029, foi suspenso em cumprimento à decisão determinada pela Justiça Federal para investigação de supostas irregularidades.

“Com responsabilidade institucional e em respeito aos princípios da legalidade, da publicidade e da transparência, comunicamos que a Procuradoria Federal junto à Ufra, vinculada à Advocacia-Geral da União (AGU), ingressou com agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília/DF, com o objetivo de viabilizar, por via judicial, o prosseguimento do processo de elaboração da lista tríplice”, informou em nota oficial.

A instituição ainda reafirmou que toma medidas legais para que o processo tenha continuação. “Considerando a ampla divulgação acerca da suspensão do processo de consulta pública para a formação da lista tríplice ao cargo de Reitor(a) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) para o quadriênio 2025–2029, informamos que a Instituição está adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar a continuidade do referido processo”, assegurou.

De acordo com a Ufra, a instituição está agindo dentro da legalidade durante a eleição. “Seguimos comprometidos com a defesa da autonomia universitária e com o pleno direito de participação democrática da comunidade acadêmica. Novas atualizações sobre este processo serão comunicadas oficialmente por meio dos nossos canais institucionais”, encerrou.