Eleição para escolha da nova reitoria da Ufra é suspensa por decisão da Justiça Federal

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) suspendeu o procedimento de consulta pública para escolha da nova reitoria (quadriênio 2025–2029), em cumprimento à decisão determinada pela Justiça Federal. A medida foi assinada pela juíza Maria Carolina Valente do Carmo, da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, que atendeu ao pedido da professora Eldilene da Silva Barbosa — integrante de uma das chapas inscritas no pleito —, a qual apontou irregularidades na composição do Conselho Universitário (Consun), órgão responsável pela condução do pleito. A eleição estava marcada para esta quinta-feira (29) — mesmo com a determinação judicial.

“A Gestão Superior da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) vem a público informar que, após conhecimento da decisão proferida nos autos do processo 1007975-54.2025.4.01.3900, suspendeu integralmente e imediatamente o procedimento de consulta pública”, detalha a Ufra o comunicado assinado pelo reitor em exercício, Jaime Viana de Sousa. A nota foi publicada por volta das 18h16. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à instituição. A reportagem aguarda retorno.

De acordo com a decisão, o Conselho Universitário encontra-se irregularmente constituído desde 2019, com membros designados de forma pró-tempore, sem respaldo em processos eleitorais regulares, o que compromete a legitimidade das decisões do órgão. “O exercício prolongado de funções de representação acadêmica com base em designações temporárias compromete a impessoalidade e a legitimidade das deliberações do órgão colegiado, notadamente quando estas impactam diretamente o processo de escolha da Reitoria”, afirmou a magistrada.

“Ademais, impende destacar que a então Reitora, responsável pela manutenção de nomeações precárias para as funções de Coordenadores de cursos, figura como interessada no certame, o que poderá conduzir à parcialidade e quebra de isonomia, diante da ausência de renovação democrática na composição do Consun“, detalha também a decisão da Justiça Federal.

Além disso, a magistrada destacou o risco de grave prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade institucional caso a eleição fosse mantida: “a urgência na concessão da medida decorre da iminência de realização do processo de consulta, que poderá ensejar consequências gravosas e irreversíveis, como a nomeação de Reitor(a) com base em procedimento eivado de vícios de origem”.

Suspensão imediata

Diante disso, a Justiça determinou a suspensão imediata da Resolução Consun nº 388/2025, que regulamentava o processo eleitoral, e ordenou que a universidade “se abstenha de promover qualquer procedimento de consulta pública para formação da lista tríplice destinada à escolha do(a) Reitor(a) da UFRA, para o mandato de 2025–2029, até que se conclua o procedimento eleitoral para escolha dos Coordenadores de Curso […] e que o Consun esteja integralmente recomposto por representantes regularmente eleitos”.

A decisão também faz referência à Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal, que já havia reconhecido a ilegitimidade da atual composição do Consun e solicitado a regularização da situação. A Ufra foi intimada a cumprir a decisão imediatamente. A universidade já havia sido intimada em abril sobre a suspensão das eleições. Na ocasião, a Ufra informou que não tinha sido comunicada oficialmente sobre a decisão judicial. “Estamos aguardando citação, para tomarmos conhecimento dos autos do processo”, detalhou a instuição no dia 28 de abril.