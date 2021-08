UFPA passa a adotar lista de repescagem unificada, mesmo em cursos com vagas fracionadas

Um acordo homologado pela Justiça Federal, nesta terça-feira (3), modifica a listagem de repescagem da Universidade Federal do Pará (UFPA). Agora, conforme o documento, a instituição compromete-se a adotar uma lista unificada, mesmo nos cursos em que ainda prevalece a regra do fracionamento de vagas, pelo qual o candidato, no ato de inscrição, deve escolher se pretende disputar as vagas oferecidas no primeiro ou no segundo semestre. As informações foram divulgadas pela Justiça Federal nesta quarta-feira (4).

O acordo foi homologado pelo juiz federal Henrique Dantas da Cruz, da 1ª Vara e assinado pelo reitor Emmanuel Tourinho, pela procuradora da República Nicole Campos Costa e pela procuradora-chefe da UFPA, Fernanda Ribeiro Monte Santo.

O documento extingue a ação que o MPFajuizou em 2019. Em janeiro desse ano, a Justiça Federal, a pedido do MPF, chegou a proibir liminarmente que a UFPA fracionasse vagas ofertadas por semestre, decisão logo depois derrubada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Mesmo assim, a universidade reviu seu posicionamento institucional e passa agora a seguir a linha da decisão proferida pela 1ª Vara.

Na ação, o MPF exemplificou que, no processo seletivo de 2019, foram destinadas 150 vagas para Medicina, um dos cursos em que vigora o sistema chamado de "dupla entrada". Do total de vagas, 75 vagas foram destinadas para o primeiro semestre e 75 para o segundo. Desse modo, apontou o órgão, o candidato concorria apenas a 75 vagas, em vez de concorrer a 150.

O documento ressalta que parte dos candidatos prejudicados pelo fracionamento de vagas foram convocados nos editais de repescagem do vestibular de 2019, atenuando o prejuízo causado em razão das vagas remanescentes. Mesmo assim, a UFPA propôs a manutenção do critério de fracionamento das vagas em semestres, mas passou a unificar as listas de repescagem, por entender que há alta probabilidade de que parte dos prejudicados sejam convocados para se matricular nos cursos pelos quais optaram.

Após a análise da ordem de classificação e das listas de repescagem do Processo Seletivo de 2019, a UFPA verificou que 126 candidatos foram prejudicados pela adoção da regra do fracionamento em semestre. Na relação de candidatos prejudicados, 31 não foram chamados na repescagem, ou seja, 24% do total.

Já no Processo Seletivo de 2020, a UFPA se comprometeu, mediante um termo de compromisso firmado com o MPF, a adotar listas de repescagem unificadas, após concluir que esse sistema reduz “consideravelmente” o prejuízo causado pelo fracionamento das vagas por semestre.