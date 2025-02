UFPA lança movimento “Ciência e Vozes da Amazônia na COP30” na quarta-feira (5)

Na próxima quarta-feira (05), a Universidade Federal do Pará (UFPA) irá sediar o movimento “Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30”. A abertura da programação será às 9h, no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes, na capital paraense, com a participação de convidados de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Ao longo de todo o dia serão promovidos debates, exposições científicas e detalhamento de um plano de ações previstas para esse ano.

O movimento visa consolidar, sistematizar, expandir e divulgar ações científicas e socioambientais relacionadas ao tema, já implementadas pela comunidade universitária. A iniciativa busca fortalecer o diálogo com diferentes grupos sociais, movimentos populares e instituições da região amazônica, destacando as particularidades locais nas soluções globais que serão debatidas na conferência.

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, destaca que o movimento é uma oportunidade única para consolidar o papel da Universidade como uma referência em pesquisas amazônicas e em iniciativas sustentáveis. “Queremos mostrar ao mundo que a Amazônia é um laboratório vivo, com soluções que podem, e devem, ser escaladas globalmente. A UFPA está à disposição da sociedade e dos governos para contribuir com ações concretas”, afirma.

Com o movimento “Ciência e Vozes da Amazônia”, a UFPA almeja não apenas ser uma voz ativa na COP 30, mas também promover transformações concretas para a Amazônia e para o planeta. “Reafirmamos nosso compromisso com a ciência, a inclusão e a sustentabilidade e acreditamos que alternativas responsáveis voltadas ao futuro e ao equilíbrio climático do planeta envolvem diretamente a maior floresta tropical do mundo. Não é exagero dizer que o futuro do planeta passa pela Amazônia e pelas pessoas e instituições de pesquisa que aqui estão. Esse é o debate que também trazemos neste momento”, defende o reitor da UFPA.

Evento marcará lançamento de ações da UFPA relacionadas à COP 30

Com o lançamento do “Ciência e Vozes da Amazônia”, a UFPA destaca o início de uma mobilização ampla e contínua para garantir que a ciência amazônica esteja no centro das discussões climáticas globais. Para isto, a universidade constituiu, em dezembro passado, a Comissão Executiva da COP 30, composta por cinco professores de diferentes áreas do conhecimento: Antônio Maués, Flávio Barros, Izabela Jatene, Leandro Juen e Maria Ataíde Malcher.

O evento também reafirma a importância da integração entre ciência e sociedade, um aspecto fundamental para enfrentar os desafios impostos pelo aquecimento do planeta, respeitando o compromisso da universidade com a valorização da diversidade sociocultural da região.

A programação contará com a participação de representantes de movimentos sociais, reitores de universidades da Amazônia e especialistas no tema das mudanças climáticas. Entre os convidados confirmados, estão lideranças indígenas, quilombolas e representantes da sociedade civil organizada, reforçando o compromisso da UFPA com a pluralidade de vozes. Neste sentido, o evento coloca em destaque a mobilização social e os desafios da COP 30, incluindo atores diretamente envolvidos na temática do meio ambiente, sem desconsiderar a complexidade de nossa região.

Serviço:

Ciência e Vozes da Amazônia na COP-30

Data: 5 de fevereiro de 2025

Local: Auditório Benedito Nunes – UFPA

Horário: 9 h às 18h30