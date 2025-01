UFPA e IFPA realizam eventos preparatórios para a COP 30; confira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Federal do Pará (IFPA) já estão se preparando para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). As instituições estão promovendo encontros como forma de focar nos debates sobre o meio ambiente e também de mostrar suas potencialidades dentro da temática.

No dia 5 de fevereiro, às 16h, na Casa Mia, ocorre o “IFPA na COP 30”, evento de lançamento da agenda de projetos e de divulgações científicas que serão executados pelo Instituto até a COP30. A UFPA escolheu a mesma data para lançar o movimento “Ciências e Vozes da Amazônia na COP 30”. A programação será no Auditório Benedito Nunes – UFPA, de 9h às 18h.

O IFPA vai mostrar seu potencial transformador, com um foco na preservação da Amazônia, no debate sobre as emergências climáticas e no fortalecimento da educação para o desenvolvimento sustentável.

O evento vai reunir gestores do IFPA, reitores dos Institutos Federais da região Norte, agentes políticos e representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), do Governo do estado, da prefeitura, de instituições de ensino e de instituições parceiras. A intenção é criar um espaço de diálogo e de fortalecimento das instituições da região Norte, especialmente do estado do Pará. A presença de diferentes Instituições do estado e da região norte visa reforçar que o debate da COP30 deve ser democratizado, respeitando os saberes e as vivências amazônicas.

Na ocasião, também será lançado o site cop30.ifpa.edu.br, no qual será possível consultar os projetos de ensino, pesquisa, inovação e/ou extensão desenvolvidos pelo IFPA, que tratam do tema “Combate de mudanças climáticas” e que atuam em um ou mais dos 18 ODS. Os projetos pertencem a diversos Eixos Tecnológicos, tratam de pautas socioambientais e entregam soluções inovadoras para o mundo.

UFPA

Com o lançamento do “Ciência e Vozes da Amazônia”, a UFPA destaca o início de uma mobilização ampla e contínua para garantir que a ciência amazônica esteja no centro das discussões climáticas globais. O objetivo é unir diferentes saberes e perspectivas para construir soluções sustentáveis, informa a Comissão Executiva do Movimento.

O evento também reafirma a importância da integração entre ciência e sociedade, um aspecto fundamental para enfrentar os desafios impostos pelo aquecimento do planeta, respeitando o compromisso da universidade com a valorização da diversidade sociocultural da região.

A programação contará com a participação de representantes de movimentos sociais, reitores de universidades da Amazônia e especialistas no tema das mudanças climáticas. Entre os convidados confirmados estão lideranças indígenas, quilombolas e representantes da sociedade civil organizada, abrindo espaço para a pluralidade de vozes. Neste sentido, o evento coloca em destaque a mobilização social e os desafios da COP 30, incluindo atores diretamente envolvidos na temática do meio ambiente, sem desconsiderar a complexidade de nossa região.

Os organizadores afirmam que o Movimento nasce da necessidade da UFPA, enquanto maior produtora de conhecimento científico da Pan-Amazônia, de consolidar, sistematizar, expandir e divulgar as atuações já implementadas e em desenvolvimento pela comunidade universitária. O objetivo é contribuir para as discussões científicas voltadas a soluções globais e locais relacionadas às temáticas das COP-30, em diálogo com diferentes grupos sociais, movimentos e instituições amazônicas.

SERVIÇO:

IFPA na COP 30

Dia: 05/02

Hora: 16h

Local: Casa Mia - Tv. Quintino Bocaiúva, 1696. Reduto.

Evento "Ciência e Vozes da Amazônia na COP-30"

Data: 5 de fevereiro de 2025

Local: Auditório Benedito Nunes – UFPA

Horário: 9 h às 18h

Ascom do movimento “Ciência e Vozes da Amazônia na Cop-30”