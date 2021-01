UFPA abre inscrições para auxílio a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Começaram nesta quarta-feira (13) e seguirão até 1º de fevereiro, por meio do Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (SIGAEST), as inscrições para solicitação do Auxílio Permanência Intervalar. Essa medida faz parte do edital lançado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da Superintendência de Assistência Estudantil (SAEST). São duas modalidades de Auxílio: o Intervalar Permanência no valor de R$ 400,00 e o Intervalar Moradia no valor de R$ 500,00. Estão sendo ofertados 200 auxílios, dos quais 110 são destinados para a modalidade Intervalar Permanência e 90 para a modalidade Intervalar Moradia.

Do total, 40% dos auxílios são para candidatos novos e 60% para candidatos que desejarem renovar. Pode ser solicitado somente um dos auxílios ou os dois simultaneamente.

Vulnerabilidade

O Auxílio Intervalar é destinado a estudantes matriculados em cursos de graduação da UFPA, na modalidade intensiva (Intervalar), que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cursando, prioritariamente, a primeira graduação e que não possuam condições de arcar com custeio parcial ou integral de despesas com alimentação, transportes, material didático ou moradia durante os 1º, 2º e 3º períodos letivos do ano de 2021.

Os documentos solicitados no edital serão enviados, exclusivamente, por meio do SIGAEST em arquivo de imagem no formato JPG e tamanho máximo de 500 Kbytes. O acesso ao edital pode ser feita aqui

Mais Informações: www.saest.ufpa.br/

(91) 3201-7346 (segunda à quinta-feira de 9:00hs às 12:00hs)/saestcae@ufpa.br