UFPA está com as inscrições abertas para as turmas de mestrado em 18 programas de pós-graduação

A Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para as turmas de mestrado em 18 programas de pós-graduação. São 403 vagas oferecidas para as áreas de Ciências Biológicas, Humanas, da Natureza, da Saúde e de Engenharias. As oportunidades estão disponíveis para os Campi de Belém, Tucuruí, Ananindeua e para o polo de Canaã dos Carajás, em programas que, inclusive, prorrogaram ou encerram as suas inscrições.

Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas nos editais disponíveis no SIGAA (https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto). O Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGEO) anunciou, nesta quarta-feira (26), a prorrogação de suas inscrições até o dia 18 de fevereiro de 2022. Já o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) encerra hoje a seleção para a escolha dos futuros mestrandos. Os dois cursos estão concentrados no Campus de Belém.

O PPGO está com 16 vagas abertas para as turmas de mestrado, que serão distribuídas em três áreas de pesquisa: Biologia e Patologia Oral; Epidemiologia; Terapêutica Laboratorial e Clínica. O candidato à vaga, ainda, deve efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 150,00, que será recolhida em nome da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Confira mais detalhes no edital (https://drive.google.com/file/d/1gS7j3WYtfYpd2xy8uaYifC2BQViLVQ4o/view).

O PPGEC vai ofertar 44 vagas, com o foco nas seguintes linhas de pesquisa: Estruturas, Materiais e Construção Civil; Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. O programa contempla profissionais graduados em Engenharia Civil e em áreas afins como Arquitetura e Engenharia Mecânica; Naval; Sanitária; Sanitária e Ambiental; de Materiais; de Minas; de Produção. Nesse programa, o candidato também deverá pagar uma taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por meio da emissão de um boleto de pagamento que será gerado a partir de uma inscrição prévia, no site da Fadesp (https://portalfadesp.org.br/). Mais informações, acesse o edital (https://drive.google.com/file/d/1Xg2Go9kGG9XHLhAyURc3EvC0spzMyUyi/view).

Outros quatro programas também estão disponíveis em mais três municípios paraenses. O Campus da UFPA de Tucuruí está com 16 vagas abertas para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (PEBGA) e 19 para o Programa de Pós-Graduação em Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (PPGINDE). E o Campus de Ananindeua está com 20 vagas abertas para o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais (PPGCEM). Por último, o polo de Canaã concede 20 oportunidades para o Programa de Pós-Graduação de Docência em Educação em Ciências e Matemática - PPGDOC (Com informações da Assessoria de Comunicação Institucional da UFPA).