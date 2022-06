UFPA do campus de Salinópolis abre inscrições para cursinho popular; veja como se inscrever 

Como preparativo para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Universidade Federal do Pará (UFPA) do campus de Salinópolis, abriu as inscrições para Cursinho Popular do Campus Salinópolis (CPCS) na última segunda-feira (27), As aulas serão voltadas para estudantes que estão no 3° ano do ensino médio ou que já concluíram. As inscrições para o processo seguem até o dia 1º de julho e devem ser realizadas presencialmente no Auditório do Campus Universitário de Salinópolis. Mais informações no edital.

A iniciativa é destinada para pessoas socioeconomicamente vulneráveis e, por isso, no ato da inscrição, devem apresentar um questionário com perguntas de caráter pessoal e socioeconômico, além da escrita de uma justificativa pelo interesse no cursinho. Ao todo, serão 60 vagas.

Este ano será a primeira edição do cursinho, com aulas presenciais que serão ministradas todas as quartas, quintas e sextas-feiras, no horário de 19h às 21h30, e nos sábados, adotando dois turnos, das 8h às 11h, e das 14h às 17h.

Ao se inscrever, os candidatos se comprometem com as diretrizes do edital: mínimo de 72% de presença nas quartas, quintas e sextas, e 60% de presença aos sábados. A divulgação da seleção será no dia 8 de julho, com o início das aulas no dia 13 do mesmo mês.

Arleson Lopes, coordenador do Cursinho Popular Campus Salinópolis, explica que a ação está inserida dentro dos projetos de extensão da universidade, visando a aproximação e diálogo com a população.

“Desenvolver projeto como o cursinho popular significa inserir a comunidade para dentro da universidade, além de possibilitar que pessoas com vulnerabilidade social tenham condições de ter acesso ao ensino superior público com qualidade por meio da sua preparação para o ENEM”, destacou.

Serviço

Inscrições para o Cursinho Popular Campus Salinópolis

Data: de 27/06 a 01/07

Hora: das 17h às 19h

Local: no Auditório do Campus Universitário de Salinópolis, localizado na Rua Raimundo Santana Cruz

Edital: disponível aqui

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)