UFPA convida comunidade para demonstração de navegação com barquinhos elétricos no Rio Sapocajuba

A Universidade Federal do Pará (Ufpa) apresenta nesta quinta-feira, 12, uma demonstração de navegação no Rio Sapocajuba, localizado no Campus Guamá. O evento será realizado pelo Observatório da Costa Amazônica (Oca), um projeto do Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho da UFPA (Lapmar). A atividade visa mostrar a navegabilidade do rio e contará com barquinhos elétricos produzidas por alunos do curso de Engenharia Mecânica da universidade.

A programação começa às 8h, com ponto de encontro em frente ao prédio da Faculdade de Farmácia, no Setorial da Saúde. Embora a atividade seja voltada especialmente para estudantes das Faculdades de Oceanografia, Engenharia Mecânica e Terapia Ocupacional, ela será aberta a toda a comunidade.

Sury Monteiro, coordenadora do Eixo Social do Oca, explica que a utilização de barquinhos elétricos é uma forma de conectar a tecnologia com a preservação ambiental, além de demonstrar as mudanças energéticas que estamos vivenciando. “Os barcos elétricos são revolucionários e refletem, em parte, a transição energética que estamos passando”, afirma Sury.

O Rio Sapocajuba, que atravessa o campus entre o Setorial Profissional e o Setorial da Saúde, foi por muitos anos desconhecido como um rio. Em 2021, a UFPA iniciou um projeto para “descortinar” o rio, destacando a sua biodiversidade e importância dentro da universidade. A ideia é recuperar o rio e suas margens com ações sustentáveis e integrativas, usando tecnologias sociais de baixo custo.

A programação da demonstração começará às 7h30 com a colocação dos barcos no rio, seguida de uma explicação sobre o processo de revitalização do rio, e, finalmente, a navegação. Durante o evento, será apresentado o trabalho de revitalização realizado até o momento.

Sury Monteiro destaca a importância dos rios para a sociedade e economia do estado, especialmente no transporte. “Apresentar novas tecnologias, como as embarcações elétricas feitas por nossos estudantes, mostra o reconhecimento das potencialidades dos nossos rios e da capacidade científica da UFPA”, afirma. Ela também alerta que os rios não devem ser vistos como canais, mas como ecossistemas vivos que sustentam diversas formas de vida, como aves, peixes e crustáceos, e podem ser aproveitados de maneira sustentável, integrando conhecimento, tecnologia e natureza.