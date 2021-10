UFPA abre inscrições para residências médicas no estado

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para os processos seletivos para residência médica dos hospitais universitários João de Barros Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro de Souza e para a residência multi e uniprofissional da Saúde do ano de 2022. Nos editais constam vagas para diversos hospitais do estado. As inscrições seguem até o dia 3 de novembro de 2021, as 17h.

A Residência é destinada aos profissionais graduados em cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC). A modalidade médica é para médicos diplomados no Brasil e a médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em faculdades estrangeiras, com diploma revalidado no país, por universidade pública reconhecida pela legislação vigente.

A seleção será para os Programas de Residência Médica desenvolvidos no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) e no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), nas seguintes especialidades: Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Infectologia, Pneumologia, Medicina de Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Pediatria.

Já a residência multiprofissional é uma especialização Lato Sensu, isto é, uma pós-graduação de nível superior, cujo objetivo é a formação de vários profissionais , não sendo exclusivo para médicos. O curso terá duração de dois anos, com carga horária de 60h semanais e desenvolvidas em regime de dedicação exclusiva, com atividades práticas que podem incluir plantões de final de semana.

O programa oferta vagas nos seguintes hospitais: Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém/PA; Hospital Santo Antônio Maria Zaccarias (HSAMZ), em Bragança/PA; na Rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde do município de Altamira; na Rede de Atenção à Saúde em Belém/PA e no Hospital Veterinário Universitário do Campus Universitário de Castanhal, em Castanhal/PA. As áreas das residências são: Oncologia, Saúde do Idoso, Atenção ao Paciente Crítico, Atenção a Clínica Integrada, Saúde da Mulher e da Criança, Enfermagem Obstétrica, Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (esta de 3 anos), Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres, Clínica Médica e Reprodução de Ruminantes e Equídeos.

Os editais estão disponíveis no site de processos seletivos da Universidade (https://ceps.ufpa.br/). A modalidade está com taxa de inscrição no valor de 300 reais. Pode solicitar a isenção total do pagamento os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenham indicado o Número de Identificação Social (NIS) no formulário de inscrição. Caso o candidato não obtenha a isenção, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 5 de novembro de 2021.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)