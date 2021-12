Ufopa integra Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Arborização em Santarém

A preservação ambiental é essencial para a sobrevivência da humanidade, em dias com sensações térmicas cada vez mais quentes uma ‘cidade mais verde’ ajudaria a amenizar o calor. Pensando nisso, foi lançado no início do mês de dezembro em Santarém, oeste do estado, o Grupo de Trabalho para a Elaboração do Plano Municipal de Arborização do município.



A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), integra o GT através dos docentes Everton Cristo de Almeida e Juliana Mendes Oliveira, ambos do Instituto de Biodiversidade e Floresta (Ibef).



O Grupo de Trabalho é composto por 34 membros, entre titulares e suplentes, do poder público, organizações não governamentais, empresas e instituições ligadas à pesquisa. E tem como principal objetivo definir e sistematizar os parâmetros essenciais para a consequente elaboração do Plano Municipal de Arborização de Santarém.



‘É um plano sonhado, vem da necessidade que o prefeito Nélio Aguiar almeja de ter uma cidade mais verde. Para isso, precisamos de um plano que será lei’ – explicou o secretário de Meio Ambiente de Santarém, João Paiva.



O GT foi instituído no dia 26 de maio de 2021 por meio da Instrução Normativa Nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém as ações deste grupo começaram com o planejamento e a gestão da arborização urbana, o "Arboriza Santarém" lançado em março deste ano e tem como o trazer espaço mais agradáveis a população, projeto este iniciado na praça da Anísio chaves, espaço de lazer bastante frequentado pelos santarenos e expandido para outros pontos da cidade.