Ufopa deve receber mais de 67 bolsas de permanência do Ministério da Educação

Editora da Ufopa

A Editora da Ufopa foi lançada este mês com a finalidade de promover publicações de interesse da Universidade, realizar levantamentos e estudos visando à seleção de obras a serem publicadas e realizar planejamentos gráficos de trabalhos editoriais. O Conselho

Editorial, composto por seis docentes, deve agora definir a política editorial. Um edital para submissão de publicações à Editora já está previsto para 2022.

Plano de Gestão

Elaborado em conjunto com representantes da comunidade acadêmica, o Plano de Gestão da

Ufopa para o período de 2022 a 2026 contém as ações de gestão, em conformidade com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023). No documento, estão listadas

as ações de ensino, pesquisa e extensão, gestão do orçamento, ampliação do número de vagas de graduação e pós-graduação e oferta de novos cursos, além de ações para consolidar as

políticas de inclusão e de apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade.

Apoio presencial

No período de 4 a 11 de julho de 2022, a Ufopa disponibilizará recursos humanos e tecnológicos para auxiliar os candidatos inscritos no Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI 2022) e no Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ 2022) para a anexação e envio das suas provas, na plataforma eletrônica, com escaneador, impressoras e computadores com acesso à Internet. O apoio presencial irá ocorrer nas duas unidades do Campus Santarém

(Tapajós e Rondon) e também nos campi regionais: Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Juruti,Óbidos e Oriximiná.

Bolsas

A Ufopa deve receber mais 67 bolsas do Programa de Bolsa Permanência do Ministério da Educação (MEC), destinadas a estudantes de graduação indígenas e quilombolas. A informação foi repassada durante reunião realizada em Brasília pela Secretaria de Educação Superior do MEC com a Reitoria da Ufopa. Em 2022, foram ofertadas apenas 58 bolsas para uma demanda de 310 estudantes que ingressaram na Ufopa em 2020 e 2021.

Mercúrio

O Laboratório de Epidemiologia Molecular (Lepimol) selecionou 25 voluntários, entre alunos de graduação e profissionais formados na área da saúde, para atuarem em atividades de campo do projeto de pesquisa “Perfil epidemiológico, clínico e molecular de populações

ambientalmente expostas ao mercúrio na região do Baixo Amazonas”, sob supervisão da professora Heloisa Meneses, do Instituto de Saúde Coletiva (Isco). As atividades de campo começam em agosto na região do Baixo Amazonas.

Curimatá

Revista científica de referência internacional, a Aquaculture Researche publicou na sua mais recente edição (junho/2022) artigo inédito sobre o desenvolvimento inicial do curimatá (Prochilodus nigricans), espécie pesqueira amazônica de valor comercial muito utilizada na

piscicultura. A pesquisa foi realizada no âmbito do Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores (Leipai) pela aluna do curso de Engenharia de Pesca Fabíola Katrine Souza da Silva, que analisou 41 ovos, 151 larvas e 10 juvenis da espécie. O estudo foi orientado pelo professor Diego Maia Zacardi.

Luta pela terra

Acaba de ser lançado o livro Luta pela Terra na Amazônia, publicação que mobilizou parentes, amigos e pesquisadores para recuperar a história dos defensores da reforma agrária, direitos humanos e meio ambiente mortos no Pará. Resultado de projeto de extensão da Ufopa

vinculado ao curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, a obra tem cerca de 800 páginas e traz 20 trabalhos assinados por cerca de 30 pessoas, nos quais constam casos de dirigentes sindicais, advogados, religiosos, chacinas e defensores do meio ambiente.

Biodiversidade

Outra publicação recém lançada que conta com a participação de pesquisadores da Ufopa é o e-book Biodiversidade na Floresta Nacional do Tapajós e na Reserva Extrativista Tapajós-

Arapiuns, que apresenta resultados de pesquisas realizadas nas unidades de conservação de uso sustentável da região do baixo Tapajós. Na obra, dividida em 24 capítulos, há descrições das mais variadas formas de vida: algas, fungos, insetos, vertebrados, árvores, entre outros organismos. O livro conta com diversas ilustrações, fotos e mapas que ajudarão os leitores na identificação da biodiversidade. A publicação está disponível no link https://ppbio.inpa.gov.br/publicacoes/livros.

Restaurante Universitário

No dia 6 de julho, a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges) se reunirá com os alunos da Ufopa para debater sobre o Restaurante Universitário (RU). A reunião é aberta a todos os interessados e se iniciará às 15h30, no RU. O objetivo é ouvir a avaliação dos discentes sobre o restaurante e planejar o funcionamento para o segundo semestre de 2022. Na reunião também será apresentado o orçamento previsto para os próximos meses, além de uma proposta de valor a ser cobrado para ser debatida junto aos discentes.

Plantas Medicinais

O XXVI Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil (XXVI SPMB) acontecerá de 26 a 28 de outubro na Ufopa, Campus de Santarém. O tema desta edição é "A Integração do Conhecimento Tradicional e Científico". Mais informações em: https://www.instagram.com/xxvispmb/

Agricultura Familiar

E a Feira da Agricultura Familiar da Ufopa segue a todo vapor todas as quintas-feiras, pela manhã, na Unidade Tapajós, fornecendo produtos orgânicos e agroecológicos oriundos da agricultura familiar. Promovida pela Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários (Iecosol), a Feira conta com a participação de produtores de seis associações e cooperativas dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.