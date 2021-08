Uepa lança núcleo de atendimento a refugiados em Belém

Em iniciativa humanitária de amplo alcance, serviços gratuitos de assistência médica, assessoramento jurídico e promoção de atividades de acolhimento e integração cultural a cidadãos de outros países passarão a ser ofertados em Belém por meio do Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados (Naire). Os serviços, previstos para setembro, fazem parte do curso de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

A criação do Núcleo destinado a imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio resulta de um projeto idealizado por alunos, da coordenação e de alguns professores do curso. Eles perceberam a necessidade de desenvolverem pesquisas, análises e compreensões sobre os fenômenos e movimentos migratórios nos últimos anos, no Pará e na Região Amazônica.

Desse modo, o funcionamento do Naire deverá proporcionar uma atuação multidisciplinar de alunos e professores, além de instituir um espaço de produção científica e extensão acadêmica. Nesse espaço, os bolsistas poderão utilizar os conhecimentos adquiridos no curso de Relações Internacionais (RI), interagindo com o público recebido, em um ambiente distinto da sala de aula. No início do mês de setembro os participantes do Núcleo estarão envolvidos em atividades internas, como a organização e treinamentos. Mas, de acordo Aline Ferreira, coordenadora do Naire, "já em meados de setembro será iniciado o atendimento ao público, previamente agendado".

Direitos

Como ressalta a professora Aline, uma das motivações para o Naire foi o "significativo grau de desconhecimento e desinformação da sociedade em geral acerca de temas relativos aos direitos de imigrantes, solicitantes e refugiados". Por essa razão, o Núcleo tem como missão promover atendimento humanizado de excelência técnica a essa pessoas. Nessa linha, "o objetivo do espaço é preencher as lacunas de conhecimento e informação sobre o assunto, ao mesmo tempo em que presta diretamente assessoria e orientação aos usuários, contribuindo assim, para a integração socioeconômica e respeito aos direitos humanos", como acrescenta a professora.

Os professores Aiala Colares e Milton Ribeiro também integram a equipe de voluntários do Naire, juntamente com as alunas Ana Camila, Beatriz Moreira, Danielle Soares, Larissa Almeida da Costa, Luciana Pena, Maria Izabel Silva e Natália Barroso.

Luciana Pena está no oitavo período da graduação e coordena as reuniões de alinhamento e planejamento das atividades, que serão implementadas a partir das demandas existentes em Belém e das que surgirão com a abertura do Núcleo. "Por meio deste projeto tenho desenvolvido habilidades imprescindíveis para um internacionalista, como capacitação para lidar com diferentes culturas, construção de soluções para demandas migratórias, produção de conhecimento acadêmico, investimento na comunicação em espanhol, entre outras", explica a estudante voluntária.

Para a aluna Larissa Almeida, ter a oportunidade de fazer parte de um projeto como o Naire, "permite vivenciar, na prática, os assuntos e temas estudados na Universidade, além do quê, eu acredito ser este um projeto de enorme relevância social, visto que contribui diretamente para a efetivação dos direitos humanos das pessoas atendidas". A previsão é de que seja lançado, em setembro, o edital de seleção para o ingresso de outros graduandos de RI no projeto.