Uepa divulga terceira repescagem de calouros do Processo Seletivo de 2022

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta quarta (12) a terceira chamada seguida da repescagem do Processo Seletivo 2022. Nesta chamada, foram convocados 655 alunos, sendo 403 cotistas e 252 não cotistas. Os campi nos municípios de Altamira, Barcarena, Belém, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açú, Marabá, Redenção, Salvaterra, Santarém, São Miguel do Guamá, Tucuruí e Vigia receberão os novos aprovados.

Veja a lista de repescagem

Os novos calouros devem realizar a sua matrícula em duas etapas: entre os dias 16 e 17 de maio, deverá ser feita a pré-matrícula online e, de 18 a 20 de maio, os documentos deverão ser entregues presencialmente no Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus onde o aluno obteve aprovação.

Os candidatos devem acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas para efetuar a pré-matrícula. No segundo momento, o estudante deve entregar a documentação presencialmente.

Confira a lista de documentos necessários para a matrícula presencial